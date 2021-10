Argentina envía gas a Chile ante la baja estacional que afecta al país trasandino.



Argentina comenzó a exportar gas natural a Chile, ante la emergencia que atraviesa el país vecino en el aprovisionamiento de gas natural licuado (GNL) y en el marco del Plan Gas.Ar que estimula las exportaciones de dicho componente al exterior. "Hoy fluirá gas argentino hacia Chile por los ductos que conectan a ambos países", confirmó Javier Lareo, ministro consejero de la Embajada Argentina en Chile a través de una columna publicada en el periódico chileno Diario Financiero. De acuerdo al funcionario, se autorizó para este verano (puntualmente, hasta abril de 2022) la provisión de hasta 6 millones de metros cúbicos de gas natural por día al país transandino. En años anteriores, gran parte del gas enviado era "interrumpible", por lo que, explicó Lareo, no se contaba con certidumbre de provisión, y en consecuencia, las empresas debían hacer arreglos de contingencia, asumiendo los costos que estos acarrean. En esta etapa, la situación es diferente: lo comprometido en firme es un volumen sustancial, lo que implica que, mientras nos acercamos a la marca histórica de exportaciones, lo hacemos dando certidumbre, aseguró Lareo. En contraste, durante el verano 2020-2021, las exportaciones a Chile promediaron 1,3 millones de metros cúbicos diarios. La solicitud del Ministro de Energía chileno se debe a la dificultad que enfrenta la provisión ante la emergencia de la terminal regasificadora Quintero, ubicada en Valparaíso (afectando al amarre de los barcos) y un "escenario de estrechez" en el sistema eléctrico producto de la sequía. A esto se le suma, la relevancia para la transición ecológica, de acuerdo al diario chileno. El acuerdo se enmarca a partir de la firma en abril de 2018 de un protocolo que busca promover la libre comercialización de gas natural y energía eléctrica entre ambas naciones. Por otro lado, en noviembre del año pasado y a través del decreto 892/2020, el Gobierno puso en marcha el plan Gas.Ar, una iniciativa que fija estímulos a la producción gasífera y que contempló, a partir del año en curso, comenzar a realizar exportaciones en firme o no interrumpible. El programa apunta a producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas argentino en 4 años, generar un ahorro fiscal de U$S 2.500 millones y un ahorro en divisas de U$S 9.200 millones. Lareo destacó el rol de Vaca Muerta, y afirmó que hoy los recursos de gas existentes en la formación superan los 308 trillones de pies cúbicos, y precisó que esto equivale a todo el consumo de la Argentina por más de 100 años, lo que permite una perspectiva de abundancia para ambos países en términos de integración energética". Asimismo, el consejero de la Embajada señaló que "el precio de la energía a nivel global viene siendo un problema", y subrayó que "desde la Argentina estamos convencidos que podemos ser un aliado para Chile". No se trata del único contrato de exportación: la Argentina ha dado a conocer 28 solicitudes de permiso para la exportación de gas en lo que va de año, según datos de la Secretaría de Energía, y ayer IESA (Integración Energética Argentina) firmó un contrato de venta de gas natural en condición interrumpible para la central térmica de Uruguaiana, Brasil.

Por Agencia Telam