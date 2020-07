El Mundial de 1930, un campeonato muy especial por ser el primero y con la participación solo de 4 equipos europeos.



Aquel año de 1930 fue aciago para el mundo, las secuelas de la Primera Guerra Mundial se hacían sentir, luego, en 1929, la gran crisis económica hizo trizas el mundo financiero, y por ende a la gente, sobre todo a los sectores sociales más vulnerables. Para vislumbrar desde el imaginario popular, que sucedía en Argentina, nada mejor que recordar la letra del tango "Yo soy del treinta", en la voz de Tita Merello: "Yo soy del treinta, yo soy del treinta, cuando a Yrigoyen lo embalurdaron (...), cuando a Carlitos se lo llevaron, cuando a Corrientes me la ensancharon...". No obstante, este panorama sombrío algo sucedió que levantó el ánimo de la gente. En Uruguay se realizó la primera copa mundial de fútbol -hace 90 años-. La contienda deportiva se extendió desde el 13 al 30 de julio de aquel año. Uruguay fue la sede de aquel campeonato, así fue la decisión de la FIFA. Este país conmemoraba ese mismo mes de julio el centenario de la jura de su constitución, de ahí su elección. Digamos que fue América del Sur la anfitriona, pues el viejo mundo no estaba en condiciones de serlo. En aquel campeonato participaron 13 selecciones en total. No hubo como sería luego, clasificación alguna, simplemente los equipos fueron invitados por la nombrada FIFA, organizadora del evento deportivo. De nuestra América participaron Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú, EEUU y Uruguay. La selección argentina- completa- estuvo integrada por: Ángel Bossio, Juan Botasso, Fernando Paternoster, Rodolfo Orlandini, Ramón Muttis, José Della Torre, Adolfo Zumelzú, Alberto Chividini, Edmundo Piaggio, Luis Monti, Pedro Suárez, Juan Evaristo, Francisco Varallo, Carlos Spadaro, Alejandro Scopelli, Guillermo Stábile, Carlos Peucelle, Natalio Perinetti, Roberto Cherro, Manuel Ferreira, Mario Evaristo y Atilio Demaria. El director técnico fue Francisco Olazar. En cuanto a los estados europeos solamente participaron Bélgica, Francia, Rumania y Yugoslavia. Estos países realizaron un gran esfuerzo económico para participar, además el dictador Benito Mussolini impidió que varios estados europeos asistieran, enojado por la elección de Uruguay como sede. Los puntos donde se jugaron los partidos fueron los campos de la urbe de Montevideo, el Estadio Centenario, Estadio Gran Parque Central y el Estadio Pocitos. Argentina debuto con Francia en el Parque Central, ganando 1 a 0. El gran final fue el 30 de julio en el Centenario, ante una multitud de hinchas. El primer tiempo fue favorable a Argentina, pero en la segunda etapa los orientales elevaron el marcador 2-4. Uruguay se llevó la copa del mundo.

Por. el Prof. Edmundo J. Delgado

Magister en Historia