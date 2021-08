Entre la maquinaria agrícola que más creció respecto a 2019 están las pulverizadoras que lo hicieron en un 194%.



El sector de la maquinaria agrícola es una de las industrias que tomó mayor impulso en el último tiempo, con un crecimiento superior al promedio industrial y de la maquinaria en general, de acuerdo a datos del sector difundidos en los últimos días. La maquinaria agrícola registró en 2020 un crecimiento de 44% respecto de 2019, muy superior al promedio industrial y al de maquinaria en general, impulsado principalmente por el financiamiento para comprar maquinaria, y la de origen nacional ganó participación en todos los segmentos.



De acuerdo con datos del INDEC, en el primer trimestre de 2021 respecto del mismo periodo de 2019 se registraron subas en tractores 16%, sembradoras 64%, implementos 20%, pulverizadoras 194% e implementos de acarreo y almacenaje 21%. En ese periodo, la facturación total del sector creció 158% nominal. Este impulso se refleja en los planes de expansión de algunas empresas que se dedican a la maquinaria agrícola en el país. La fábrica de cosechadoras Vasalli (Firmat, Santa Fe) estaba en 2019 al borde del concurso de acreedores, totalmente inactiva y con casi todo el personal en la calle (subsistían de la bolsa de alimentos que les entregaba la provincia). El 23 de diciembre de 2019, Vassalli Fabril volvió a producir cosechadoras luego de haber estado prácticamente inactiva los últimos tres años, y para finales de 2020 fabricó 60 cosechadoras empleando a 350 personas. Para 2021, la empresa proyecta aumentar la fabricación y anunciar cambios tecnológicos en las cosechadoras. Se encuentra en un proceso de mejora continua y de incremento de los volúmenes de producción para poder responder a la creciente demanda, dado que la empresa tiene su producción prácticamente vendida en su totalidad para la próxima cosecha.



El Grupo Internacional CNH Industrial (Córdoba), con líneas de maquinaria agrícola Casei, Steyr y New Holland, eran netamente importadora de maquinaria agrícola hacia finales de 2019. Hoy posee una penetración con una proyección de objetivo de abastecimiento con 80% de productos agrícolas producidos en la Argentina, y alcanzar 60% de neumáticos agrícolas argentinos. A partir de esto, se insertó en el mercado una segunda empresa cordobesa, la firma Metalfor (Marcos Juárez), que lanzó a fines de marzo de 2021 un modelo de cosechadora. Esta empresa había dejado de fabricar hace unos años, dedicándose al mercado de usados. Asimismo, se destaca la maquinaria agrícola en el Área Industrial Las Parejas, Parque Industrial (Santa Fe), que hoy cuenta con alrededor de 150 empresas funcionando en un predio de 95 hectáreas, mientras que para finales de 2018 el parque contaba sólo con 60 empresas radicadas. La industria predominante es la metalmecánica, principalmente orientada a maquinaria agrícola (sembradoras, pulverizadoras, cabezales, implementos, silos, etc) con aproximadamente 85% de representación. Para finales de 2020, el Área Industrial recibió $60 millones en Aportes no Reembolsables (ANR) de parte del "Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales'' del Ministerio de Desarrollo Productivo, para financiar el proyecto de mejora en infraestructura integral del Parque, con el que se están realizando obras intramuros de circulación interna y desagües pluviales, iluminación con luminaria led y la instalación de un parque fotovoltáico.

Por Agencia Telam

Fuente INDEC