María Daniela Correa Quiroga en una de sus poses integrando la expresión clásica y contemporánea.





"La danza en su expresión es para mí, la consecución de movimientos sentidos e interpretativos".



Reconocer la danza contemporánea en San Juan es hablar de su precursora por excelencia, nuestra profesora Violeta Pérez Lobos, gran bailarina vanguardista de nuestro medio que promovió los estilos de la contemporánea y la clásica en tierra sanjuanina. La fundadora del Estudio Coreográfico Argentino, reconocido por el Ministerio de Educación Res. 764/76 -ya no vigente- ha entregado dispuestos egresados -como profesores en danza clásica y contemporánea- para que cada aspirante a estos estilos reconozca en la progresión de estos movimientos cómo lo tradicional se complementa con lo audaz en el desplazamiento de su expresión y sentir estético. Ya no basta un realzar lo contemporáneo en danza sin considerar la tónica que esta escuela particular ha tenido en proyección con los diversos ritmos urbanos. Ahora resulta promisorio observar cómo se producen los avances en estilos renovados cuya interpretación obedece a culturas diversas según sus orígenes. Lo cierto es que nos queda el compromiso de continuar innovando para evaluar el influjo de lo regional y expresivo popular sobre la siempre vigente danza contemporánea y dedicarnos para integrar lo significativo de lo artístico de hoy, hacia al futuro.



En este último decenio logramos en el Nuevo Estudio Integral especializar aún más el estilo contemporáneo de manera tal que futuras tesis certifiquen su avance concretado en nuevos profesionales.



Con este género San Juan aporta lo más significativo y profesional del baile contemporáneo unido al clásico refinando su expresión como de nuestro propio patrimonio artístico y cultural y al mismo tiempo promueve el acervo estético de nuestro sentir cuyano. La danza contemporánea o moderna es un estilo creado para expresar los sentimientos. Así como los sentimientos cambian, los bailarines contemporáneos deben cambiar constantemente. Es importante el individualismo, la abstracción y la entrega al arte. La coreografía se basa en ideas y sentimientos. El contemporáneo, busca el contacto con el piso, aliarse con la tierra, nace desde la respiración; por cada movimiento se acompañan inclinaciones y virajes que alternan todos los espacios en múltiples direcciones. Reconocer el valor de estas expresiones artísticas en cuanto evento o función cultural se presente e interpretarlas es el verdadero desafío que nosotros los bailarines tenemos.

> Sitios de enseñanza



La enseñanza de danzas en el ámbito provincial incluye numerosos institutos dependientes del Ministerio de Educación como de entidades privadas. Algunos de ellos son el Centro Polivalente de Arte e Institutos de Danzas y otras disciplinas artísticas que en total suman 33 instituciones. La Universidad Nacional de San Juan, a través del Departamento de Música y el Profesorado de Teatro. Educación Asistemática (No formal e informal). Formación Artística: Nuevo Estudio Integral, Danzas y Profesorado de Filosofía Integral y Ciencia Ficción y Seminario de Artística Integrada y su Cultura.

El número de alumnos que concurren a estos centros varía según el ciclo lectivo y algunas condiciones particulares. Lo últimos registros del Ministerio de Educación señalaron que hay unos 600 alumnos entre carreras y talleres. En la UNSJ alrededor de 50. En Educación Asistemática, aproximadamente 30.





Por María Daniela Correa Quiroga

Profesora de danza clásica y contemporánea. Especializada en Recursos Humanos para la Cultura y la Empresa.