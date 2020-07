En la actualidad hay progresos en temas vinculados con la "hipertensión arterial resistente", que no se controla a pesar del uso de al menos tres medicamentos.

La hipertensión se define como la presión arterial por encima de 140/90 y se considera grave cuando está por encima de 180/120. En algunos casos no presenta síntomas. Si no se trata, con el tiempo, puede provocar trastornos de salud, como enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Los médicos aconseja seguir una dieta saludable con menos sal, ejercitarse regularmente y tomar medicamentos puede ayudar a bajar la presión arterial. En la actualidad hay importantes progresos en temas vinculados, por ejemplo, con la "hipertensión arterial resistente", que es la presión alta de los humanos que no se controla a pesar del uso de al menos tres medicamentos.



Según la American Heart Association (AHA), de 74 millones de adultos estadounidenses con presión arterial alta, el 48% no controlan adecuadamente esta condición. En ese sentido, Vascular Dynamics, es una startup israelí de dispositivos médicos que desarrolla nuevas soluciones para el tratamiento de la hipertensión. Esta empresa ha anunciado una ronda de inversores en torno a los U$S 10 millones que contribuirá a la financiación de los estudios de su sistema MobiusHD (en investigación) para el tratamiento de la hipertensión resistente.



"El dispositivo ha proporcionado datos alentadores en ensayos europeos y americanos. Las estadísticas indican que globalmente una de cada 10 personas sufren esta patología, es decir que casi 100 millones de personas en todo el mundo tienen hipertensión resistente a fármacos.



A pesar de los avances en el manejo de fármacos, un subgrupo de pacientes con hipertensión (presión arterial alta) no logra ser controlado a pesar del uso de múltiples medicamentos: una condición denominada hipertensión resistente. La presión arterial alta es una presión arterial de 140 mmHg sistólica y 90 mmHg diastólica. Se trata de una condición que no tiene síntomas, pero resulta en millones de muertes cada año'', dijo Robert Stern, Presidente y CEO de Vascular Dynamics.

Hipertensión resistente

La hipertensión, o presión arterial elevada, es una condición médica común que afecta a mil millones de personas en todo el mundo. Si no se trata, la hipertensión puede causar problemas que amenazan la vida, como ataque al corazón, aneurisma, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia renal.



Los pacientes con hipertensión a menudo pueden reducir sus factores de riesgo haciendo cambios en su estilo de vida, como perder peso, dejar de fumar o aumentar la práctica de ejercicios.



En los casos con hipertensión avanzada, se pueden prescribir terapias médicas. Pero la hipertensión resistente no puede ser controlada con terapias médicas.



La American Heart Association (AHA) estima que la presión arterial alta cuesta 46 mil millones de dólares cada año, incluyendo el costo de los servicios de atención de la salud, medicamentos y pérdida de productividad.



Vascular Dynamics está abordando este problema con una tecnología novedosa que podría ofrecer una opción alternativa de tratamiento para pacientes con hipertensión resistente. El sistema MobiusHD de Vascular Dynamics está siendo evaluado en ensayos clínicos en los Estados Unidos y Europa. Se trata de un implante endovascular diseñado para remodelar el seno carotídeo. La presión de la onda pulsátil producida con cada latido del corazón es interpretada por los barorreceptores, o nervios situados en las paredes del seno carotídeo.



La remodelación del seno carotídeo amplifica la presión arterial percibida por los barorreceptores. Éstos entonces señalan al cerebro, que responde a la presión percibida más alta dilatando la vasculatura periférica para bajar la presión arterial total. El implante está disponible en tres tamaños diferentes para diámetros de vasos que van desde 5 hasta 11,75 milímetros.

Por el Consulado General de la

Embajada de Israel

Fuente: Latam Israel