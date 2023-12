Argentina, como los demás países de la región, debe avanzar en la aplicación de políticas públicas para favorecer el desarrollo de la movilidad eléctrica. De lo contrario Latinoamérica podría convertirse en el "basurero de autos" del mundo desarrollado.



Los países de América latina deben avanzar en la aplicación de políticas públicas para favorecer el desarrollo de la movilidad eléctrica, ya que, en caso de no hacerlo, la región "puede convertirse en el basurero de autos que el mundo no va a querer" en un futuro no muy lejano. Así lo advirtió la presidente de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sustentable (Alamos), Silvia Rojas Soto. En el marco de la presentación de la Ruta Eléctrica del Cono Sur, que establece corredores viales con equipos de recarga eléctrica entre Santiago (Chile), Buenos Aires, Montevideo, San Pablo y Asunción. Rojas instó a que la Argentina "se sume a las olas altas" en materia de incentivos a la electromovilidad.



En una entrevista periodística, Rojas señaló que, por no contar con una normativa específica para el sector, Argentina es uno de los países "rezagados" en América latina, donde por el contrario, destacó los avances registrados en su país, Costa Rica.



Silvia Rojas Soto expresó que "somos 14 países trabajando juntos, desde México, Centroamérica, el Caribe con República Dominicana y prácticamente todos los países de Sudamérica. Estamos trabajando principalmente en dos vías: una es crear más infraestructura de carga, de ahí el reciente lanzamiento de la Ruta Eléctrica del Cono Sur, que se suma a la Centroamericana, la del Norte y la Andina, con redes de cargadores cada 200 kilómetros para que cualquier persona pueda viajar en su vehículo eléctrico haciendo un trayecto entre capitales, viajando de país a país. Son cinco países conectados desde Santiago de Chile, pasando por Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este, San Pablo y Asunción. Y así lo hicimos con el resto de los países.



El segundo eje es la política pública, cómo hacemos para que todos los países de la región tengan metas claras de introducción de vehículos, cero emisiones y todo un ecosistema normativo, no solamente sobre la adquisición del vehículo, sino toda la experiencia de la persona usuaria: dónde lo cargo, quién me da el crédito, quién me lo asegura, qué taller hace la revisión técnica. Tomando todos esos ejes de la experiencia, estamos trabajando con políticas públicas en todos los países. En el caso de la Argentina, el objetivo que tenemos en Álamos de la mano de AAVEA (Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos), es avanzar en la propuesta que ya está en el Congreso para promover vehículos eléctricos y que ojalá pueda ser ley pronto.

Por Agencia Télam