El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, planteó dos observaciones al proyecto de ley de tarifas que se discute en el Congreso de la Nación, al proponer federalizar la discusión para que cada distrito se haga cargo de la negociación correspondiente, y bajar los costos de la generación de energía con el fin de reducir los aumentos en las facturas de los servicios públicos.

En Salta, Urtubey pide poner poner más atención en la generación de la energía.



"Estoy planteando dos observaciones respecto del proyecto de ley que hay en el Congreso Nacional. La primera es que la Argentina tiene que empezar a ser un país federal en serio", expresó el mandatario, en la sede gubernamental salteña.



Urtubey explicó que "en materia de distribución de energía, lo que se está regulando en la ley nacional tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, a través de Edenor y Edesur".



Y agregó: "Todo el resto de las distribuidoras están fuera del marco de esa ley. Nuestra posición es que eso debe ser competencia de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Así como acá en Salta se discuten y se negocian tarifas, allá lo tienen que hacer los gobiernos locales y no el gobierno nacional".



Luego, destacó que "sobre la cuestión estructural de las tarifas, me parece que estamos evitando hablar de lo profundo", y agregó que "solamente el 35% de la composición de la tarifa, por ejemplo, la eléctrica, es distribución. Todo el resto es generación o transporte".



"La pregunta es por qué el foco de la atención está solamente puesto en la distribución y no en la generación. En la Argentina la compra mayorista de energía es del doble del promedio de lo que se compra en cualquier país del mundo y de los países de la región", aseguró.



En este sentido, planteó la desregulación del sistema de generación, "a efectos de lograr una reducción estructural de la tarifa de por lo menos un 30% de lo que está hoy, sin hacer subsidios, sin tarifas sociales, al margen de la tarifa que ya existe y que tiene que seguir existiendo".



Para Urtubey, "si bajamos los costos de generación, eso se traslada a la distribución reduciendo más de un 20% las tarifas que tenemos hoy, sin inventar nada ni generar costos fiscales".



El mandatario salteño manifestó que, por eso, "me parece que hay que ir a la cuestión estructural porque, si no, seguimos poniendo parches y así la cosa no se soluciona".



Además, Urtubey se refirió al déficit fiscal estructural en Argentina indicando que "en más del 90% está en cabeza del Gobierno nacional, todas las provincias argentinas sumadas no llegan al 10 por ciento", y reiteró que "Salta está colaborando en la medida que va a generar equilibrio y superávit en las cuentas provinciales, pero el gran trabajo tiene que ver con políticas nacionales".





Por Mauro & Estomba - Melina Scattolino - [email protected]