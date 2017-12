La situación del mundo actual produce un impacto importante, no sólo en los aspectos que hacen a la producción o la economía, sino también en lo político, cultural y social. Por ello, la escuela debe lograr el acrecentamiento de las competencias de sus alumnos. Recientemente, hubo ausencia de competencias lectoras en las pruebas PIRLS (sigla en inglés) "Estudio Internacional de Programas en Comprensión Lectora''. Se realizó en 50 países, provincias y ciudades: Buenos Aires (Argentina), Chile, dentro de los Sistemas Educativos de América latina. Argentina, ocupó el número 46 de los 50 países y Chile 44. Las conclusiones de los evaluadores entre algunas fueron: "Los resultados altos están asociados aquellos aventajados en lo económico. Hay una enorme brecha entre los aprendizajes de escuelas prósperas y de escuelas vulnerables''. Disiento con este argumento. Todos los alumnos deben alcanzar las competencias lectoras y ser lectores críticos. Hoy, mucho se habla de reformas, no copiamos a ningún país todavía. Las prácticas profesionalizantes (pasantías) hace muchos años, se aplica en las escuelas técnicas con diferentes empresas, y crédito horario destinado a ello. Además, los alumnos son evaluados por el docente, no por el empresario donde el alumno realiza la práctica. Por ello, el "Consejo Federal de Educación'' (donde se reúnen todos los ministros del país), tratarán las reformas que cada provincia presente a través de un Plan Estratégico de Nivel Secundario 2018 - 2025 (en próximas reuniones). Mediante la puesta de acuerdo, emergerán de allí, todas ellas. Sí, adelantó en su oportunidad, el Ministro de Educación de la Provincia, licenciado Felipe de los Ríos. La designación de profesor por cargo, proyectos interdisciplinarios formado por dos o tres disciplinas en forma contextualizada, es decir, no fragmentada como hoy, y trabajo en equipo. Ello implicará también, nuevas formas de evaluación, promoción y acreditación. No hay acuerdos hasta este momento, en reformas del secundario a nivel nacional.

Conocemos que San Juan está aplicando el "Plan Provincial de Capacitación y Actualización Docente basado en Capacidades y Competencias''. Y como diciembre es un mes de balance, me lleva a realizar algunas consideraciones sobre luces y sombras en la educación en cuanto lo pedagógico didáctico. No fue sencillo para el ministro De los Ríos su aplicación, un verdadero desafío, pero lo logró. Hacía muchos años que no se realizaba la actualización en servicio de los docentes con nuevas formas de enseñar, aprender y desaprender. Con diferentes módulos y la presencia de destacados especialistas de universidades del país fueron actualizados.



Otros módulos fueron la tecnología aplicada a la educación, con nuevas plataformas digitales, Aula Digital Móvil, Emprendedurismo y Liderazgo. Así también, programas como "La escuela sale del aula'' y el programa de políticas compensatorias con la entrega de kits de robótica, mochilas técnicas, tablets, mesas digitales para jardines de infantes de zona rural. Producto de ello, fueron los innumerables premios obtenidos por los alumnos a nivel nacional en olimpiadas, robótica emprendedurismo.



Ello, se comprueba que cuando se motiva a los alumnos y el trabajo en equipo, se convierten en verdaderos creadores. Un hecho histórico fue el concurso de ascenso, con 2000 docentes actualizándose y acordado en paritarias para su próximo examen entre el 16 al 20 de abril. Titularización de maestros interinos de nivel primario. El Colegio Nacional de Rawson, formador de formadores, cuenta hoy, con una aula digitalizada y 100 computadoras para capacitación docente.



Lo relevante es la creación, única en el país, a excepción de Buenos Aires, de salas de 3 años en diferentes establecimientos. En cambio, las sombras de la educación es el "Financiamiento" para la construcción de nuevos edificios. Conocemos que es imposible el mantenimiento en dos meses de vacaciones, de las escuelas como la Superior Sarmiento, donde se comparte con tres instituciones, y así innumerables edificios. Pero a pesar de ello, se van a invertir más de 400 millones para refaccionar escuelas y obras de ampliación. Cabe pensar en el aumento del PBI (Producto Bruto Interno) para creación de escuelas, equipamiento y aplicar las Escuelas de "Jornadas Extendidas'', tal cual lo hace Buenos Aires, donde egresan alumnos bilingües.



Fue un año pletórico de innovaciones. Alcemos nuestras copas para promover a través de la educación otros logros, el diálogo, consenso, empatía, solidaridad. ¡Felicidades a toda la Comunidad Sanjuanina!