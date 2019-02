Muchos autores hacen una diferencia entre felicidad y bienestar. "El bienestar proviene de hábitos de vida que promueven la salud, las relaciones sanas y el crecimiento personal". Otros, sin embargo, la definen como una actitud personal. El bienestar cuesta trabajo. Hacer ese trabajo, puede no hacer feliz al niño en el momento y a este bienestar se debe tender. Una relación saludable se construye mediante interacciones innumerables. Cada niño, necesita ser amado y no existe una manera correcta de hacerlo. Ellos requieren acceso continuo y directo a las personas con la cuales pueden desarrollar relaciones saludables y de apoyo.



La Dra. Blanca M. Openk manifiesta: "Si un niño es feliz está bien en cualquier lugar". Es necesario poner en práctica la pedagogía del amor, de la proximidad, el abrazo continuo, el corazón que ama y educa al mismo tiempo. La pedagogía de la exigencia, corrección, educando la voluntad, a fin de que el niño aprenda a valorar la vida, el límite como hábito, en el buen manejo de su libertad. Educar a un niño para que sea feliz, no implica sólo pensar en sus aprendizajes sistemáticos , sino trabajar su autoestima, valorizándola, haciendo que viva más emociones positivas que negativas, escuchando sus sentimientos , dándoles su identidad.



La escuela tradicional ha funcionado evaluando el éxito. Hoy, es necesario otros indicadores. Por ejemplo la ciencia, debe estar guiada por el amor. Puede sonar poético, pero es prioritario porque la ciencia sin amor, es destructiva". (Dr. Orlando Torré). Es importante la estimulación temprana porque disfruta aprendiendo, desarrolla su creatividad e imaginación, sus capacidades, fortalezas y además reconoce sus debilidades.



En la escuela, el niño comparte con otros, sale para enfrentarse con un mundo lleno de exigencias. Es de vital importancia como padres de familia y educadores, estimulen constantemente a los niños en las diferentes etapas y así, dar respuestas a las exigencias sociales y personales. "Un niño es feliz en la escuela, cuando lo es en la casa, ésta es su base y los rieles por los que transitará toda la vida. La escuela debe acompañar este proceso educativo caminado en la misma dirección".



Conseguir que nuestros hijos sean felices es una de las principales metas, aunque no siempre es fácil conseguirlo.Para la sicóloga Silvia Álava, el 50% de la felicidad se debe a factores genéticos, un 10% a la circunstancias vividas, y el 40% a la actividad emocional que podemos aprender a controlar. El trabajo propone fomentar la gratitud, amabilidad, trabajo en equipo y realizar actividades con los hijos.



Dar las gracias favorece la estabilidad mental y enriquece el crecimiento de los niños, ellos valoran más lo que tienen y a su entorno. También podríamos considerar que los niños positivos son seguros y creen más en sí mismos. También es necesario administrar dosis de "Vitamina No". La obligación básica es equipararlo con las habilidades que necesitará para buscar con éxito la felicidad por sí mismo. "Para criar niños sanos y felices no los contaminemos con nuestra neurosis no resueltas, nuestros propios deseos, miedos e ideologías" (Osho).





Por Yolanda Quiroga - Especialista en educación.