Las tradicionales sopaipillas

Mes de junio, el mes sanjuanino por sus fiestas: 13 de junio Fundación por Juan Jufré, 20 de junio, Día del Bandera Nacional y 24 de junio, su patrono San Juan Bautista, las fogatas y el comienzo del invierno, donde además de la vestimenta cambiamos nuestro consumo y sabores. Todos los sabores, costumbres y juegos con ADN local. Existen aún sabores ancestrales, antes de la llegada de la inmigración europea, como el "cocho'', elaborado con harina de maíz, lo que hace bastante tiempo ya era un producto que se vendía en la puerta de las escuelas y gustaba mucho. Por lado estaba el "patay'', elaborado del fruto del algarrobo. Es un producto que aunque en menor cantidad, aún se consume y la gente lo pide. Pero antiguos también y sobrevivientes a los tiempos están la "sopaipilla'' y la "semita''. La sopaipilla está presente cuando se nubla para llover, la sartén lista, amasar y abolillar. Comúnmente "La sopaipa'', que se la espolvorea con azúcar, era y es esperada por los niños y los que toman mate a la espera de la bandeja. Su nombre deriva de que se sopa en el aceite o grasa derretida y se "pilla'' con un tenedor o "palito'', para que no se quemen, porque se les hace un agujerito en el centro, para poderlas sacar del aceite. Si bien expreso la identidad como sanjuanina, ésta viene de tierras lejanas, algunos historiadores explican que vinieron de España y a éste país de Arabia. La semita nuestra tiene la característica de llevar chicharrones y la originales se realizan sobre todo en el campo, cuando el ama de casa amasa el pan y lo hornea en horno de barro. El chicharrón es grasa que se dora en una sartén y que flotan en la grasa cuando están listos, luego esa grasa se cuela y se la coloca a la masa. Después se agrega el chicharrón y se une amasando. De allí el horno de barro, las auténticas. No olvidar los pastelitos rellenos de dulce de membrillo o queso para la hora de un mate. Otras costumbres sanjuaninas "El carneo'', que debe realizarse en época de frío para la conservación del producto, como todo, llega aquí con los españoles, participan todos los miembros de la familia. Cada uno tenía una actividad, preparar la pasta de los chorizos, la morcilla y condimentar bien los jamones, preparar los chinchulines, y mucho más. La parrillada dominguera o de fiestas patrias, el juntarse en familia o amigos en el campo o junto al río, en el parque de Zonda, es otra de la tradiciones. Puede ser también una picadita de espera con un vinito tinto, de postre puede ser una rica uva tinta o rosada o un rico melón "rocío de miel'' y luego del saborear el rico asado, el relajamiento con charlas, chistes, naipes y mate con semitas casera y alguno dormirá la siesta bajo el rayito de sol tibio. Los niños con volantines o con el tejo o la payana pasan el día. Siempre previo al asado y cualquier recepción está presente la empanada sanjuanina, con una conjunción medida de carne y cebolla, un kilo por dos, además la aceituna y la rodaja de huevo duro. La más rica como todo en el horno de leña. El 20 de Junio el Día de la Bandera, día patriótico en el que todos embanderamos nuestras casas. Para éstas fiestas patrias siempre presente el locro, la cazuela de pollo o de carne. Menciono también el día de San Juan Bautista, patrono de la provincia y la costumbre de realizar las fogatas, como en el día de San Pedro, el 29 de junio. No quiero dejar de lado lo que hoy se consume con mucho gusto y disfrute: El lomito y la hamburguesa, no con ADN sanjuanino, pero si por todos consumidos y se juega con el celular.