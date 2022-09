Los opositores a la constitución propuesta de Chile aplauden al escuchar los resultados de un plebiscito.



­La aplastante derrota de un proyecto de constitución respaldado por el gobierno izquierdista de Chile en un plebiscito del 4 de septiembre fue un temblor político que podría tener un impacto en toda América latina. Podría ser una señal de una creciente fatiga de los votantes con las ideas radicales y producir, al menos en Chile, un cambio hacia el centro político. La victoria del 62% contra el 38% de los opositores contra la constitución propuesta sorprendió al país. Obligó al presidente Gabriel Boric, cuya coalición gobernante incluye al Partido Comunista y otros grupos radicales que defendieron el texto constitucional, a reorganizar su gabinete y nombrar a políticos de centro izquierda más moderados para puestos clave. "Fue un terremoto político, una verdadera debacle, sobre todo para aquellos sectores radicales que querían una especie de refundación del país a través de una nueva constitución", me dijo el excanciller Heraldo Muñoz. Apoyó la constitución propuesta y su partido pertenece a la coalición de gobierno.

La constitución derrotada pedía, entre otras cosas, reposicionar a Chile como un estado "plurinacional", en el que los pueblos indígenas, que representan alrededor del 12% de la población, tendrían una autonomía casi total y sus propios sistemas judiciales en sus territorios. También pidió la abolición del Senado y un mayor papel del estado en la economía. Irónicamente, la mayoría de las comunidades indígenas mapuches más grandes votaron masivamente para rechazar el texto constitucional, en muchos casos por más del 70% de los votos. Los indígenas querían ser tratados por igual, no estar aislados del resto del país.

"La gente de extrema izquierda que constituía la mayoría de la convención constituyente pensaba que se podía refundar el país, pero se equivocaron"

"La izquierda en Chile no entendió que este es un país moderado, que no quiere violencia, que no quiere situaciones extremas", me dijo el expresidente chileno Eduardo Frei, un centrista que apoyó el "No" . "Esta también es una lección que podría aplicarse al resto de América latina".



Roberto Ampuero, excanciller chileno, está de acuerdo. "Esto envía un mensaje de esperanza a los sectores moderados de América latina. Demuestra que puede tener éxito desafiando las ofensivas populistas de izquierda radical y ganar en las encuestas", me dijo Ampuero. Algunos pueden argumentar que Chile, un país de solo 19 millones de habitantes, es demasiado pequeño para influir en sus vecinos mucho más grandes. Pero Chile ha sido a menudo un pionero político en la región. Atrajo la atención mundial cuando su autoproclamado presidente marxista Salvador Allende ganó una elección democrática en 1970. Luego, Chile se convirtió en un símbolo internacional de las despiadadas dictaduras militares de derecha de la región de la década de 1970 cuando el general Augusto Pinochet dio un golpe de estado en 1973. Y durante 30 años, desde el retorno de la democracia en 1990, Chile se convirtió en un modelo regional de crecimiento económico, libre comercio y elecciones democráticas. El plebiscito del 4 de septiembre puede ser una gran oportunidad para que Chile muestre el camino una vez más. Mostró que si bien los chilenos exigen con razón un crecimiento económico más inclusivo, no quieren borrar algunas de las buenas políticas de las últimas tres décadas. Las políticas económicas a favor de la inversión de Chile, llevadas a cabo por gobiernos de centro-izquierda y de centro-derecha desde 1990, fueron inmensamente más efectivas para reducir la pobreza que las recetas populistas de libre gasto de Venezuela o Argentina. El producto interno bruto de Chile se multiplicó por diez entre 1990 y 2020 y, lo que es más importante, la pobreza se redujo del 36% de la población en 2000 al 10% en 2020, según cifras del Banco Mundial.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista de The Miami Herald