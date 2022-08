Funcionarios locales y de la República de China recorren una planta productora de fertilizantes como la que funcionará en Tierra del Fuego.

Los gobernadores de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de la provincia china de Shaanxi, Zhao Yide, acordaron una inversión de U$S 1.250 millones de la empresa Shaanxi Coal Group para abrir una planta de fertilizantes en territorio fueguino, con el objetivo de abastecer al mercado interno y exportar los excedentes, en momentos en que la crisis internacional hace escasear estos productos. El convenio fue suscripto anoche, en un zoom del que también participaron el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, y los embajadores de la Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, y de China en Buenos Aires, Zou Xiaoli, según informó la representación diplomática argentina en ese país asiático. En su intervención, Melella hizo hincapié en la importancia estratégica de la provincia de Tierra del Fuego, agradeció las gestiones de Vaca Narvaja, resaltó la presencia de Mendiguren y dijo que este proyecto tiene respaldo del presidente Alberto Fernández. Por su parte, el embajador chino destacó el ingreso de la Argentina a La Franja y La Ruta de la Seda, y sostuvo que estas inversiones son producto de la profundización de la cooperación. Asimismo, Zou Xiaoli aseguró que el formato de cooperación que propone China es de beneficio mutuo y desarrollo compartido. Por su lado, Vaca Narvaja resaltó que este proyecto se reactiva en el marco de los 50 años de relaciones bilaterales, y remarcó que "es una clara muestra del avance integral en la cooperación". A su vez, subrayó que "va a colocar a Argentina como exportador de fertilizantes, producto que hoy es un bien estratégico para el mundo, además de proveer a nuestro sector agropecuario". El diplomático informó que "la inversión prevé la mejora de los puertos de Tierra del Fuego y la construcción de una central térmica que abastecerá de energía a la planta y pero también a la provincia". En el acuerdo, Shaanxi Coal Group se compromete a invertir en el desarrollo de un proyecto con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético y 900.000 toneladas de urea, entre otros fertilizantes y herbicidas. Con ese objetivo también construirá una terminal portuaria multipropósito con recinto interno, que permite el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas, y una central eléctrica de 100 megavatios. La inversión de U$S 1.250 millones había sido analizada hace 10 días durante una visita de Vaca Narvaja a la provincia china, donde se reunió con el gobernador Zhao Yide y recorrió una planta modelo de la empresa china Shaanxi Coal and Chemical Industry Group junto con su presidente, Yang Zhaoqian, donde se produce urea con instalaciones similares a las propuestas.