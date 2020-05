Estamos en cuarentena. Reviso mucha bibliografía sobre el tema que me interesa: el Turismo. Por ello saco en conclusión de uno de los libros "Aportes y transferencias-Tiempo Libre Turismo y Recreación", que tienen algunos años en mi biblioteca, y siempre vigentes con alguna experiencia personal en esta actividad. Tema que selecciono "Centro turístico". No cualquier espacio puede ser un centro turístico. Porque no es solo el espacio, sino que son los elementos que lo componen, lo indispensable, su población original, donde ésta habita y el cómo son, que además de los atractivos que es la materia prima que justifica su existencia como tal, porque sin ellos faltaría la razón que motiva a las personas a viajar al sitio. Por ello la ciudad debe tener compuestos para ser atractiva turísticamente, su población y los componentes, naturales y culturales. Cada centro turístico debe tener su personalidad activa o tranquila, por lo que existe un nuevo paradigma, para cuando se planifican sitios con atractivos, activos o pasivos, por lo que según se ofertan.



La pregunta es ¿qué pasa con el turismo y el patrimonio, si no se trabaja en conjunto, entre locales y empresas, y no se consulta a espacios de influencia y de conocimientos?. Debemos tener en cuenta los valores de sus habitantes, un ejemplo en la ciudad de San Juan es la Peatonal céntrica, o la ocupación de sus anchas calles por el mobiliario, que se las despersonalizó de su forma de ciudad moderna con anchas calles y avenidas generadas por un cambio que no se pudo controlar, ya que fue generado por la naturaleza y en actividades móviles que se desarrollan en diferentes sitios. En las actividades adaptadas por necesidad, los cafés estuvieron siempre en las anchas veredas, clásicas del nuevo San Juan desde siempre y pos terremoto. Además, el aspecto dado por la naturaleza en nuestra variación climática de la mañana a la tarde de invierno a verano, que no se ha tenido en cuenta para su permanente funcionamiento de dichos espacios, como el tránsito de vehículos del movimiento comercial, profesional y de actividades anexas. La cultura de una ciudad se crea con errores y aciertos, durante el tiempo sin medida, con conocimientos científicos, técnicos y económicos que se conforman con experiencias. Para todo ello se necesita una integración social.



Existen diferentes enfoques para planificar el desarrollo turístico. Uno de ellos es el urbanístico, teniendo en cuenta las estaciones por el clima del sitio y el ordenamiento del mismo. En algunos países donde se desarrolló el turismo con avance sobre sitios del residente, dejó el descontento al perder su identidad, y turísticamente el sitio pierde personalidad que es lo que el turista busca en cada sector. Se conoce que en todo nuevo enfoque va incluido lo económico, que es el que conlleva al nuevo ordenamiento.



Planificar es el dicho, no improvisar o disponer, para no perder identidad que busca el turista como una imagen de centro turístico no cambiable. El local para conservarla como fue siempre es el sitio de tránsito de las peatonales, comercios, kioscos, confiterías y el uso que hacen todos los que por ella transitan por sus calles. La avenida José Ignacio de la Roza de Este a Oeste y viceversa con toda la identidad del San Juan pos, que se reconstruyó. Esto es interesante relatarlo y al turista entender nuestra disposición de ciudad moderna del siglo XXI, orgullo de todo sanjuanino, que aún tiene la posibilidad de mostrar la Historia viva en el circuito "Pasos para la Independencia". "Circuito de la Educación", "Circuito Cívico" por toda la extensión de la avenida Ignacio de la Roza centro.



Protección del medio ambiente



En la década de 1970 en países de Sudamérica se comenzaron a desarrollar con un enfoque que abarca un master plan que culmina con un desarrollo físico que protege todo el medio ambiente social, cultural y natural, lo que significa un Plan Estratégico, que incluye políticas y desarrollo sustentable a diferencia de planes anteriores que culminan en Plan Maestro de ordenación física del territorio. Este enfoque estratégico le da una nueva dimensión en la planificación del turismo que debe estar inserto en el desarrollo económico, social y cultural de una sociedad, respetando la misma con una interrelación de cada elemento que lo componen, que en otros sitos ha cobrado un interés en sus planificaciones dentro de la política económica en todos los ámbitos de desarrollo.

Por Lic. María Teresa Forradellas

Especializada en Turismo Cultural