La humanidad frente al cambio climático.



Conocida como cumbre del clima, la COP constituye desde hace 25 años el foro político al más alto nivel frente a la crisis climática, tras sumarse nuevos actores como empresas y grupos conservacionistas. El desafío de mitigar una crisis climática que no entiende de fronteras, sino que es global, subyace tras la filosofía "multistakeholder'' o de múltiples actores de estas cumbres, en donde el debate es multidisciplinar y transversal, con representantes no solo políticos y gubernamentales, sino también sociales, científicos, económicos, etc. Para entender la cumbre del clima, como la que se celebrará entre el 2 y 13 de diciembre en Madrid, hay que tener en cuenta las siguientes claves:

¿Qué es una COP? Es la cumbre mundial del clima. Representa al órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), a través de los jefes de Estado y de Gobierno. ¿Quiénes participan? Pueden participar todas las partes de la Convención - La Unión Europea (UE) con sus países miembros es una de las 197 partes que la integran -, mientras que los representantes de empresas, organizaciones internacionales, grupos de interés y asociaciones tienen estatuto de observador. ¿Cómo se desarrolla una COP? Durante unos quince días, la convención reúne a miles de científicos, empresarios, representantes institucionales. ¿Por qué se celebra la COP25 en Madrid? Esta vez correspondía a América latina, tras el turno de Europa del Este con la última edición en Polonia. Pero después de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro renunciara a organizarla allí este año, Chile tomó el relevo. A última hora, sin embargo, hubo de trasladarse la cita a Madrid, debido a los conflictos sociales de ese país. ¿Qué se juega en esta cumbre? El mecanismo de daños y compensaciones por fenómenos climáticos extremos. Antesala de nueva fase climática. La COP25 será la última oportunidad para resolver los escollos pendientes antes de la activación del emblemático Acuerdo de París, que empezará a funcionar en 2020. Protagonistas de la COP25. Desde políticos que lideran ambiciosas medidas, hasta naciones en retirada como Estados Unidos o la activista climática Greta Thunberg. También lo serán España y Chile, como países coanfitriones. El papel de España. En línea con la Unión Europea (UE), la apuesta de España es alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Las tres piezas clave en defensa del medio ambiente son: la Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa. La ciencia. Esa voz de la conciencia ambiental que es la ciencia viene alertando, desde hace mucho tiempo, a la clase política, con datos objetivos, de la amenaza que supone la crisis climática para el planeta. Beneficios económicos. Está previsto que la COP, reciba a más de 20.000 personas, el centro de convenciones Ifema de Madrid destinará seis pabellones y 100.000 metros cuadrados de superficie, con un área adicional de 13.000 metros, que costará unos 60 millones de euros, aunque su impacto económico en todo Madrid rondará los 100 millones de euros.

Por Amaya Quincoces Riesco

EFE