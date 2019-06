José Clemente Sarmiento



Las últimas palabras de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, fueron "¡Ay Patria mía!''. El prócer falleció el día 20 de junio de 1820. Héroe infatigable de la independencia, creador de la escarapela y de la bandera nacional. Símbolos que nos distingue como pueblo libre y soberano. En las fortificaciones militares inauguradas en Rosario, el 27 de febrero de 1812, en un emotivo acto, celebrado a las 18:30 horas de la tarde, Manuel Belgrano presentó su bandera. "Siendo preciso enarbolar Bandera y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de V.E. Dios guarde a V.E. muchos años. Rosario 27 de febrero de 1812''. Armando M. Vega Herrera (1962). Origen, itinerario y gloria de la bandera argentina. Este documento representa un fragmento de lo que podría considerarse como la partida de nacimiento de nuestro emblema nacional. "Es sabido que la iniciativa de Belgrano fue desaprobada por el gobierno que ordenó ocultarla disimuladamente y subrogándola con lo que se le envía que es la que hasta ahora se usa en esta Fortaleza. 3 de marzo de 1812'' Armando M. Vega Herrera (1962). En este contexto de revolución, de guerras, de penurias, de avances y retrocesos de tropas patriotas y realistas, probablemente se hayan conocido Manuel Belgrano con José Clemente Sarmiento. Según Domingo Faustino Sarmiento, apuntó, la siguiente remembranza. "Una vez, en 1812, había visto en Tucumán las miserias del ejército de Belgrano, y de regreso a San Juan, emprendió una colecta en favor de la "madre patria'', según la llamaba, que llegó a ser cuantiosa, y por sugestión de los godos, fue denunciada a la municipalidad como un acto de expoliación. La autoridad, habiéndose enterado del asunto, quedó de tal manera satisfecha, que él mismo fue encargado de llevar personalmente al ejército patriota ofrenda, quedándole desde entonces el sobrenombre de "Madre Patria''. (Recuerdos de Provincia, Biblioteca Mundial Sopena 97). En esta remembranza de Domingo queda demostrado el diálogo que había en la familia Sarmiento - Albarracín, que Clemente les contaba a su familia sus aventuras y experiencias después de cada viaje. Nos advierte también que fue testigo de los difíciles momentos que le tocó sobrellevar al creador de la bandera y sus fuerzas en 1812. No obstante, no sabemos con certezas, si Clemente colaboró antes o después de la batalla de Tucumán, producida el 24 de septiembre de 1812. Si participó de la misma o no. Aunque Manuel Gálvez, sin prueba documental alguna, afirmaba. "Quizá intervino en la contienda; un hombre de su temperamento y reconocido patriotismo, no iba a permanecer indiferente ante una acción en la que peligraba la estabilidad de la incipiente Nación y el prestigio de su general''. El oficio rectifica que Clemente Sarmiento pasó por el Norte argentino, más precisamente Tucumán y que colaboró con las tropas patriotas. Así lo corrobora don Pedro Echevarría Comisario de Guerra del Ejército Auxiliar del Interior, que recibió y dejó asentado la colecta de Clemente. Concuerda con la remembranza de Domingo F. Sarmiento, aunque la colecta no fue entregada en 1812 sino en 1814. Lo que sí está claro, que de la mano de Clemente Sarmiento, el pueblo sanjuanino colaboró con el general Manuel Belgrano y con su valiente Ejército del Norte. La Bandera nacional simboliza también esto, sacrificio de los grandes y pequeños hombres. Héroes anónimos que vivieron para ella y murieron por ella, sin premio y sin gloria.

Por Iván Hidalgo

Licenciado en Geografía