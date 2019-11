La cultura del respeto es lo que se pretende implementar para los espectáculos públicos



Cuando se abordan temas como la seguridad en eventos, la mayoría giran en torno a la seguridad física, se centran en "la seguridad de arriba hacia abajo'': estrategias de alto nivel para el manejo de crisis y desastres, es decir, medidas de seguridad básicas, vitales y tradicionales, pero que no representan la historia completa. Se pasan por alto otros elementos que hacen que los participantes se sientan cómodos: por ejemplo brindar más charlas sobre acoso, violencia y mala interacción (o inexistente) con los guardias de seguridad, el personal y/o entre los propios asistentes. Diferentes espectáculos y fiestas ya forman parte del cambio cultural que se está produciendo para combatir malas experiencias que puedan tener espectadores o participantes. Así, los productores y dueños de locales tienen una responsabilidad: garantizar no solo la seguridad sino también la comodidad. En la actualidad, resulta impensado para las generaciones de jóvenes que sucedan faltas de respeto o situaciones de intolerancia dentro del ámbito de los eventos y shows en vivo. Identifican rápidamente aquellos límites que no pueden cruzarse, y alineados con estas "exigencias'', los organizadores han decidido escucharlos.



¿Qué se está haciendo? Pequeños cambios en políticas y procedimientos implementados por organizadores están haciendo la diferencia y logran que los espectadores vivan experiencias inolvidables a las que quieran regresar. Probablemente, algunos incidentes durante los eventos aún sean "invisibles'' a los ojos de quienes están en posición de hacer algo al respecto. Pero hoy con la proliferación de redes sociales, es imprescindible que existan encargados de monitorear aquello que los asistentes tienen para decir. Alguien que se conecte con los interlocutores desde la empatía es clave para poder obtener el feedback necesario y tomar precauciones. Hay una mayor escucha hacia los asistentes: se está destinando personal, muchas veces similar en edad y estilo de vida, que se conecta con el público en las redes sociales y forma comunidad, para tener contacto y acceso a las charlas que se generan en las redes en torno a los eventos.



El personal de seguridad ahora se encuentra más capacitado: otra de las formas que se han implementado es que el personal se "mezcle'' entre los asistentes vestido de civil, para detectar situaciones y poder accionar a tiempo. Franco Pisi Llaver es CEO en Flock Producciones, quienes organizan fiestas electrónicas a nivel nacional, y relata a las mismas como un "ambiente en el que ya hay una cultura del respeto por el otro, de cuidarse entre todos y de respetar el lugar en el que sucede el evento. Durante los shows interviene una ONG llamada "Vuelo Controlado'', que se encuentra en coordinación con puestos sanitarios, y cuyos representantes se meten en el público y están atentos a lo que pueda precisar cada persona. Garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes, ya sea en boliches, shows en vivo u otros eventos, debe abordarse desde la oportunidad para mejorar la experiencia de ellos y asimismo, de participar en el cambio cultural que está sucediendo. Escuchar aquello que los participantes tienen para decir siempre será el primer paso. ¿Con qué sensación quieren que los espectadores se vayan luego de haber participado de un evento? Y quizás lo más importante de todo: ¿Cómo quieren que los asistentes se traten entre ellos?, son preguntas que están comenzando a instalarse en la agenda de los encargados de llevar adelante cualquier tipo de evento.

Por Daiana Vainstein

Licenciada en Psicología e integrante de DiG.

(Eventbrite, plataforma de venta de entradas e inscripciones a eventos)