Las cifras de ventas online en Argentina suben año a año, especialmente desde dispositivos móviles. Sin embargo, la baja bancarización y la desconfianza de los consumidores aún funcionan como limitantes para un crecimiento mayor. Según datos de la CACE, en el último Cybermonday, el 51% del tráfico fue generado por dispositivos móviles del total de 3.137 millones de pesos. El aumento del comercio electrónico va de la mano del alza en la venta de smartphones en Argentina. Estamos ante un contexto de fuerte acceso a la información, donde el consumidor puede ver y comparar precios y productos a través de diferentes dispositivos. Esta etapa de consulta/búsqueda de información no se limita al smartphone. Hoy la venta en el comercio electrónico es fundamentalmente omnicanal. Hay muchos consumidores que comienzan a hacer la compra desde una PC, por ejemplo, luego la sigue por el móvil y la termina en alguna sucursal si tiene esa posibilidad. Así es como pasa de un canal a otro y después concreta la compra. Por otro lado, sobre todo en eventos masivos como el Cybermonday, los consumidores están muy alerta a las prácticas comerciales desleales. Es muy importante el boca a boca y la acción en las redes sociales: hoy por hoy con un comentario negativo puede ser grave para cualquier empresa. Se trata de un feedback constante y en tiempo real, por eso las empresas deben ser conscientes que el contacto no es uno a uno, sino que se replica a gran escala. ¿Pero qué sucede en nuestro país donde la infraestructura y la velocidad de conexión a veces juega en contra de estas transacciones online? Todo se reduce a la "experiencia de usuario" de los sitios de comercio electrónico. Si una empresa no tiene preparada su infraestructura tecnológica para que sea consumida por dispositivos móviles poco va a importar la velocidad de conexión que tengan los clientes. Un ejemplo claro de esto que mencionamos es cuando entramos a un sitio web y el mismo no se encuentra "adaptado" para ser visualizado por un dispositivo móvil. Más allá del punto de vista estético hay otras cuestiones como cuánta información tiene que brindar el sitio, y también cuánto "pesa" el mismo. Sumado a la infraestructura, no se puede perder de vista la logística de envíos, esencial para una experiencia satisfactoria del consumidor.

La logística sin dudas es un key point para cualquier empresa que quiera operar electrónicamente o vender por Internet. Para que el comercio electrónico siga creciendo, los desafíos tienen que ver con cuestiones más culturales que técnicas: hay cierta desconfianza del público en general para hacer transacciones por medios electrónicos y es la baja bancarización en Argentina, sólo un 50% de la población económicamente activa.