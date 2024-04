New York Times y Washington Post

Israel atacó a Irán en la madrugada de ayer, según funcionarios de Tel Aviv y de Washington, en lo que parecía ser su primera respuesta militar al ataque iraní en su territorio el fin de semana pasado. Sin embargo, la ofensiva con drones de alcance limitado fue minimizado por la República Islámica, que por ahora no anunció planes de represalia, en medio de los temores globales a una guerra regional en Medio Oriente.

Esto es lo que se sabe hasta ahora.



¿Cómo fue el ataque?

Funcionarios estadounidenses dijeron que un ataque israelí con drones alcanzó una base aérea militar cerca de Isfahán, una ciudad en el centro de Irán con reactores nucleares. Irán disparó sus defensas antiaéreas tras avistar aviones no tripulados.



Funcionarios iraníes dijeron que otro ataque israelí fue frustrado en Tabriz, una región aproximadamente a 500 millas al norte de Isfahán. Las agencias de noticias iraníes dijeron que se escucharon explosiones cerca de ambas ciudades.



Los medios estatales en Siria, un importante aliado iraní que tiene frontera con Israel, dijeron también que misiles israelíes habían alcanzado posiciones de defensa aérea en el sur de Siria.

El ejército israelí se negó a hacer comentarios.



¿Por qué atacó Israel?

Israel atacó a Irán en represalia por un gran ataque iraní en territorio israelí el fin de semana pasado que incluyó más de 300 misiles y drones. Ese ataque asustó a los israelíes, pero causó pocos daños y pocos heridos porque casi todas las armas de Irán fueron interceptadas por Israel y sus aliados, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Jordania.



Ese ataque iraní se lanzó, a su vez, en respuesta a un presunto ataque israelí contra un complejo diplomático iraní en Siria el 1 de abril, en el que murieron siete funcionarios iraníes. Los funcionarios israelíes no advirtieron a Estados Unidos sobre el ataque a Damasco y desde entonces algunos han admitido en privado que fue un grave error de cálculo.



¿Cuál es la versión de Israel?

El gobierno de Israel no confirmó oficialmente haber estado detrás del ataque. Sin embargo, Estados Unidos dijo a los cancilleres del G-7 reunidos ayer viernes en Italia, que recibió información de "último minuto" de Israel acerca de una acción con drones en Irán, según reveló el canciller de Italia, Antonio Tajani.



Por otro lado, funcionarios de Israel dijeron que el ataque limitado había sido diseñado para evitar una escalada de tensiones.



"Esta vez decidimos no atacar sus instalaciones nucleares, pero podríamos haber generado más daño en el mismo lugar", dijeron fuentes israelíes al diario Jerusalén Post, en referencia al "mensaje inequívoco" del ataque.



¿Cómo reaccionó Irán?

No estaba claro si Irán tomaría represalias o no, pero la reacción inicial en Israel e Irán, donde algunos funcionarios y medios respaldados por el Estado intentaron restar importancia a la gravedad del ataque, sugirió que su respuesta podría ser moderada.



¿Por qué es importante Isfahán?

Isfahán es una de las ciudades más famosas e históricas de Irán, conocida por sus hermosas mezquitas con azulejos de color turquesa y violeta, sus pintorescos puentes arqueados y el Gran Bazar.



La zona también alberga tres pequeños reactores nucleares -y están construyendo un cuarto- y es un centro de producción de armas iraníes. Muchos de los misiles Shahab de mediano alcance del país, que pueden llegar a Israel y más allá, se ensamblan allí.



En Isfahán también hay una base aérea que es desde hace años la sede de la flota iraní de aviones de combate F-14 Tomcats de fabricación estadounidense, que fueron adquiridos antes de la Revolución Islámica de 1979.



¿Cómo puede seguir la tensión?

Con Israel en silencio después del ataque e Irán restando importancia, las dos partes parecen esperar que los intercambios hasta ahora sean suficientes para satisfacer a las audiencias nacionales sin requerir una mayor escalada.



Según Charles Miller, experto en seguridad de la Universidad Nacional de Australia, "parece que en realidad ambas partes quieren que se vea que están haciendo algo sin correr los riesgos de hacer algo que sea demasiado provocativo".



Al igual que el ataque iraní anterior, el contraataque israelí parece diseñado para evitar una escalada de tensiones. Los analistas dijeron que el ataque de Teherán el fin de semana pasado, que incluyó cientos de proyectiles lanzados con mucha antelación, probablemente fue diseñado para parecer espectacular y al mismo tiempo mantener la muerte y la destrucción al mínimo.

> Líderes mundiales preocupados

Durante la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes mundiales instaron a Israel a no responder al ataque con misiles iraníes del fin de semana pasado. Han dicho que temen que una respuesta israelí pueda derivar en una guerra total.



"Es absolutamente necesario que la región se mantenga estable y que todas las partes se abstengan de tomar más medidas", dijo la jefa de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen.



El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, que preside una reunión de sus homólogos del G-7 en la isla de Capri, pidió una "desescalada". "El G-7 quiere una desescalada total en una región bajo gran tensión", declaró a sus homólogos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón.



Omán, que durante mucho tiempo desempeñó un papel de mediador entre Irán y las potencias occidentales, condenó por su parte el "ataque israelí" contra Irán y "las repetidas agresiones militares de Israel en la región", según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país del Golfo. Por su parte, Rusia dijo a Israel que Irán "no quiere una escalada", indicó el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

