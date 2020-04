Dada la cantidad de textos que se vienen como resultado del acortamiento de las clases por la cuarentena establecida debido a la pandemia que golpea al mundo y particularmente a nuestra provincia es oportuno establecer un programa comunitario que nivele el aprendizaje de los alumnos especialmente en el nivel secundario. Con tal motivo y priorizando la educación como un servicio esencial he confeccionado un plan de curso de dos jornadas, la primera de comprensión de textos y la segunda de interpretación de textos destinadas a nivelar el aprendizaje de nuestros alumnos para que de alguna forma no se recienta el desarrollo cognitivo y procedimental en sus actividades intelectuales de asimilación y las propias de tareas de ejercitación y estudios en proceso. La misma serán de utilidad fundamentalmente para jóvenes que cursan en Instituciones Educativas de Gestión Pública las que podrán sugerir por medio de sus responsables, el lugar y los turnos especiales en días y horarios, con tiempo, al siguiente correo electrónico consejodeprofesores_sj@hotmail.com . También se hará extensivo para jóvenes de Instituciones Educativas de carácter privado, las que deberán ponerse en contacto para su formalización al correo antes mencionado. Las jornadas se realizan en el marco del SEA (Sistema Educativo Alterno) resultado de innovaciones en el campo de la Pedagogía Aplicada a la Educación No Formal

Las clases especiales de comprensión e interpretación de textos cuentan con un avance en materia pedagógica de tres décadas de investigación, habiéndose probado su efectividad en cursos destinados a su práctica y cuentan con el Aval de la CoPyF Consultora en Pedagogía y Educación y el aporte de Profesionales de la Educación.

La innovación en esta metodología es presencial y está destinada únicamente a alumnos quienes podrán ir acompañados de sus padres los que oportunamente deberán registrarse como tales ya que se realizan en el ámbito de una pedagogía comunitaria no formal y estos podrán asistir en calidad de ciudadanos sin permiso alguno de autoridad escolar.



Poner en práctica una Pedagogía Comunitaria es valorar el aprendizaje y la educación como una verdadera Educación Popular desde la Perspectiva Pública y constituye un verdadero aporte al avance de los pueblos ya que se realizan en el marco de una Reforma y Perfeccionamiento de la Educación en el Mundo y bajo el paradigma El Pueblo como Actor de la Enseñanza ya que estos tiempos son testigos de una Revolución Mercuriana. Este cambio de paradigma lo he dado en llamar "Una Revolución Mercuriana'', porque con su expresión, se vencen las fronteras de la escuela y el discurso educativo pasa de la institución escolar a la comunidad social, es decir, hablamos del paso de una pedagogía de lo oculto a una pedagogía comunitaria, donde las actividades de aprendizaje y evaluación deben ser transferidas al medio social dejando de lado la enseñanza por simulacro transferidas a una enseñanza de la realidad, tomando relevancia las actividades extraescolares de proyección sociocomunitarias.



Por ello impulsamos desde la Educación de nuestros tiempos una verdadera revolución en contra del modelo estático en el que el joven aprendiz mira al educador como referente sin comprender lo que viene sosteniendo una Pedagogía de vanguardia para que el mismo joven adopte técnicas y métodos para elaborar su propio conocimiento y ulteriormente teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en la historia que le toca vivir.

