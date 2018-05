La zona de Concepción, parte de la Capital; "Sección 2º zona'', siempre o casi siempre fue abandonada por los funcionarios municipales de turno. No obstante, en sus caminatas electorales, prometen de todo. Todo lo que, supuestamente, han de cumplir. Los vecinos, a través de sus instituciones, desde la Unión Vecinal y otras expresiones de la comunidad y en forma reiterada, llevaron sus inquietudes a los distintos intendentes a lo largo del tiempo. Inquietudes poco escuchadas y menos solucionadas, ya que el "Pueblo Viejo'' o "Pueblo Fundacional'' o simplemente Concepción, cada día se sumerge en el olvido y desidia de nuestros gobernantes. Esta situación, cada día que pasa, esta convirtiendo a la zona de Concepción en un lugar que: se están desvalorizando las propiedades, como los alquileres, por falta de una buena política de urbanización. Hay muchos parches. Se ha incrementado la inseguridad, tanto en la delincuencia como la vial y personal. Varios barrios son lugares de alto riesgo, pues, por una falta de iluminación adecuada, se crean espacios tentadores para los ladrones. Las veredas siguen siendo una trampa, muchas veces mortal para el peatón. Se han borrado las acequias y cunetas, haciendo envejecer y luego morir al arbolado público.

Concepción podría ser un lugar de recorrido turístico, pero está devaluado por falta de atención estatal.

Esto y mucho más, se agrava por la desaprensión de algunos vecinos que no tienen conciencia de la buena vecindad. Lo que más nos duele es la Plaza "Juan Jufré'', que es visitada sólo los 13 de junio, el día de la fundación de San Juan de la Frontera, previa lavada de cara, por las autoridades municipales y gubernamentales.



Este paseo público no es querido por la autoridades municipales. Pareciera que no les cae bien la plaza "Fundacional'' , ya que se nota un deterioro permanente, no importando lo que significa por la historia y para los vecinos del "Pueblo Viejo''. Otro lugar abandonado es donde se yergue la "palmera de dos brazos''.



Hacer un detalle de lo mal y abandonado que está Concepción sería muy largo y reiterativo, más cuando las autoridades lo saben y poco hacen. Vecinos, comerciantes, instituciones, uniones vecinales, etc., y la comunidad en su conjunto, ven que día a día, esta zona va perdiendo valor. Se está convirtiendo en fea e insegura, por falta de la urbanización que haga a este Concepción lo más parecido a una zona digna de ser habitada.





Por Leopoldo Mazuelos Corts - DNI 5.543.908 - Dirigente Vecinal