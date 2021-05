Palestinos evalúan el daño causado por los ataques aéreos israelíes, en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza.

Debido a los acontecimiento de violencia que se están sucitando en Israel, intentaremos desde nuestra óptica y conocimientos históricos aclarar en parte lo que está aconteciendo en ese lugar.



No podemos desconocer que es tal la tensión entre árabes e israelíes que basta que haya un acto de provocación para encender la llama de los enfrentamientos.



Pero ¿cómo surge todo esto? En primer lugar, hace unos días fueron evacuadas 8 familias árabes del barrio Sheij Jarrah, que es un complejo predominantemente palestino en Jerusalén. La medida la dispuso el Tribunal de Justicia de Jerusalén porque entendió que esas casas pertenecían a familias judías que desde 1948, desde la creación del estado de Israel, no han pagado impuestos. Esto produjo un enfrentamiento y también un escozor en el pueblo árabe, sumado a la actitud de un representante de la extrema derecha israelí, que fue elegido para el parlamento en las últimas elecciones, quien dijo que iba a crear su oficina en Sheij Jarrah, es decir en ese barrio, como un acto de provocación.



También tenemos que recordar que ya estamos en el final de Ramadán. De hecho el 12 de mayo terminó este mes de Ramadán que había empezado el 12 de abril. Un mes de reflexión y arrepentimiento con un clima muy religioso que se presenta en la ciudad de Jerusalén porque hay sitios sagrados para los islámicos y al mismo tiempo hay un sentimiento antijudío.



En la explanada de las mesquitas -en las inmediaciones del Muro de los Lamentos- donde se juntan miles de musulmanes, se crea en este tiempo último del mes de Ramadán un clima particular de efervescencia religiosa y al mismo tiempo de violencia. Esta se dio en una de las puertas de ingreso a la ciudad antigua de Jerusalén, precisamente en la Puerta de Damasco donde jóvenes árabes se sentaron en la escalinata para que no pasara la policía. No hay que olvidar que Israel tiene el deber de proteger los lugares sagrados del Islam también en Jerusalén y eso no les gusta nada a los árabes.



Lo que ocurrió es que hubo violencia y represión en una de esas mezquitas que se encuentra en la explanada, que es la Mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera mezquita más importante de los musulmanes. La policía entró y había allí una gran cantidad de piedras para ser arrojadas a los judíos. Sobre esta mezquita quiero señalar algo: los musulmanes tienen tres lugares sagrados, primero La Meca; segundo, Medina donde existe una mezquita que según se dice fue construida por Mahoma, la más grande de Arabia Saudita, y la Mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar santo del Islam. Es una gran mezquita que tiene capacidad para 5.000 personas. Se dice que desde allí Mahoma ascendió al cielo. Justamente esa mezquita se dice que fue construida sobra las ruinas del antigua templo judío, el templo de Israel, el templo de Salomón. De ahí que fuera uno de los focos de más tensión del conflicto y desde allí Mahoma ascendió en el 621 al cielo. Allí también fue asesinado el 20 de mayo de 1951 el Rey Abdala I de Jordania, abuelo del actual Rey de Jordania.



Es por todo esto que aquí hay una violencia latente que se ha acrecentado en los últimos días, una violencia que también ha surgido desde Gaza. La Franja de Gaza se encuentra en el Sur de Israel y limita con Egipto. De Tel Aviv a Gaza se tarde una hora y media. Estos bombardeos y lanzamiento de misiles salieron desde la Franja de Gaza hasta ciudades de Israel con más de 300.000 habitantes.



Más de 1.050 misiles fueron lanzados por el grupo terrorista Hamás, de los cuales más del 90% fueron interceptados por el sistema de protección antimisiles que dispone Israel. No obstante hubo un 10% que impactó en poblaciones civiles.



Gaza tiene una superficie de 365 kilómetros cuadrados, es el territorio más densamente poblado del mundo con 2.047.969 habitantes, pero el 75% de la población es pobre. Allí existe una única parroquia católica que está a cargo de un sacerdote argentino y esa parroquia tiene tan sólo 135 fieles católicos.



Entra mucho dinero a la Franja de Gaza que viene de Catar, país del Golfo Pérsico. También desde Turquía e Irán, países que ayudan al grupo Hamás enviándole armamento bélico militar.



Hasta 1967, la Franja de Gaza era territorio egipcio, luego de la Guerra de los 6 días pasó a Israel. Después de 1978, los acuerdos de Camp David, donde Israel y Egipto firman la paz, Israel se retira de la Península de Sinaí y controla la Franja de Gaza.



El grupo terrorista Hamás fue creado en 1980 y es el brazo de la hermandad musulmana, un grupo radicalizado de Egipto similar a Al Qadea.



En 2005 Israel se retira de Gaza entregando ese territorio a Palestina. En 2007 Hamás realiza un golpe de Estado contra los palestinos y toma el poder por la fuerza. Desde esa fecha hay enfrentamientos entre Israel y Gaza y desde ese misma fecha la Franja sufre un bloqueo terrestre y aéreo por parte de Israel y Egipto.



El grupo Hamás, que está lanzando misiles, tiene como objetivo eliminar a Israel. En una carta fundacional expresa que tiene como misión aniquilar o eliminar el Estado de Israel, porque dice que Israel impide la libertad de culto entre otras cosas.