Cuando no se tienen ideas y se es un poco inoperante, no está mal "copiar" a otras provincias. Me refiero a como se mantiene la limpieza de un lago artificial para que esté en condiciones saludables, y no se convierta en un problema para la salud del hombre y del animal. Es que acercarse o querer transitar por la periferia del lago del Parque de Mayo, o mejor dicho de las aguas contaminadas, es todo un riesgo. Nauseabundas, podredumbres, alquitranadas y grasientas "aguas". Eso espanta a cualquiera, incluso a algún turista, sí es que los hay.



Se dan el tupé o desvergüenza pensar que esa muy mala imagen podría ser "atracción" para un turismo inexistente en la provincia. Esto no es "el galleguito de la cara sucia". Es total falta de compromiso y respeto al ciudadano de San Juan o de donde sea.



San Juan no es la "ciudad más limpia", gran mentira. Slogan pata extraterrestres. Son más importantes unas elecciones "PASO" (que carecen de legitimidad, representatividad y honestidad. Además, no dicen nada), a tener limpio o más no sea seca, una fuente de agua, que es la realidad del interior del parque, que alguna vez dio vida al maltratado y moribundo Parque de Mayo.



Miles de veces se ha reclamado que se limpie el lago. Pero no pasa nada. Siempre son los mismos depredadores, autoridades municipales o provinciales, que nunca se ponen de acuerdo para definir responsabilidades.



Es una vergüenza que a nadie le interese este antiguo problema. Pero para seguir matando ese espacio o parque con una Fiesta Nacional del Sol, todos están de acuerdo y rápido firman un Decreto de exterminio. No existe compromiso por parte del funcionariado para encarar la urgente solución a un problema de vieja data, que la desaprensión de algunos visitantes, cada día lo agraven más.



Esta contaminación a cielo abierto, debe solucionarse. Allí la vida murió. Hoy ya sale de las rejas y está contaminando al medio ambiente. Todos los que respiramos y todavía vamos al parque en busca de aire puro, así suene contradictorio el concepto. La primavera nos está tocando las puertas y nos está anunciando la época de buenos y saludables aromas.



Señores responsables, urge una solución en forma definitiva. No la dejemos escapar.

Leopoldo Mazuelos Corts. - Dirigente vecinal