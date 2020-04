San Agustín de Valle Fértil en la Copa de Campeones en el torneo que une a toda la provincia.

Allá lejos y hace tiempo hubo un hombre que pensó en el desarrollo del deporte en general y el fútbol en particular. La idea era fomentar valores morales, contribuir a la salud y bienestar de los jóvenes y el desarrollo del deporte en todos los departamentos de la provincia. En aquellas zonas rurales donde era una utopía pensar en multitudes que fueran a alentar al equipo del pueblo. Ese hombre era don Francisco Salvador Montes, exdirector de DIARIO DE CUYO. Él fue quien desarrolló la idea de un San Juan integrado por medio del deporte y la educación. De ahí en más, cada año, el torneo crece cada vez más. Tanta es la importancia que despierta que, incluso varios equipos de la Liga Sanjuanina (que reúne a la élite del fútbol capitalino y departamentos cercanos), decidieron participar de este torneo. Donde también participan futbolistas que ya disputaron torneos nacionales. Esto demuestra, la importancia que despierta en toda la provincia. En ese contexto, el Club San Agustín, de Valle Fértil, tuvo su debut absoluto en la pasada edición. Por tal motivo, dirigentes y jugadores, coinciden en destacar el aprendizaje que obtuvieron, y que les sirve para compartir esas experiencias con los jóvenes vallistos, en especial, los de su club.



La historia dice que el Club San Agustín de Valle Fértil, fue fundado el 24 de octubre de 1971. Desde entonces, con muchos esfuerzos, la institución mantiene viva la llama del servicio a la comunidad mediante la práctica deportiva y la unión de la familia vallista. Tanto es así que en este tiempo, se trabaja en la inclusión de la mujer en el fútbol, como también el desarrollo del fútbol infantil, escuela de fútbol, equipo de veteranos, entre otras disciplinas, cuenta Hugo Jaime "El Cari'' Lara, actual presidente del club, quien además fue jugador y técnico del equipo mayor de fútbol de la institución.



Lara es presidente desde hace algunos meses. El club es como su segunda casa, ya que desde muy joven fue jugador, luego entrenador de arqueros y lo que hiciera falta hacer, ahí estaba él. Para el directivo, esta primera participación del club en la copa es de un valor incalculable, no solo para él y la comisión directiva, sino para los futbolistas. Esto, debido a que por primera vez pudieron viajar a distintos departamentos y rozarse con otros equipos que entre sus filas contaban con jugadores de experiencias en otras categorías del fútbol argentino. Junto con los futbolistas Alejandro Chávez y Rubén Álvarez quienes integraron ese plantel histórico para el pueblo, coinciden en destacar que la experiencia adquirida es de vital importancia para transmitírsela a los chicos que vienen trabajando desde atrás. Pero también para encarar futuros desafíos. El conocer cada detalle de la logística y preparación del equipo y no dejar nada librado al azar, con el fin de llegar más lejos en las futuras competiciones y de elevar el nivel institucional para el progreso del club. Es así como la Copa de Campeones revitaliza a las instituciones del interior de la provincia en distintos aspectos. No sólo en lo deportivo, sino en los social, dirigencial y educativo, promoviendo valores como amistad, respeto, compañerismo, solidaridad entre tantos otros que sirven para el desarrollo de la sociedad.



Por su parte, Chávez, comenta que la participación del equipo en este torneo enriqueció mucho al plantel, debido al roce con equipos de otros departamentos como Caucete, Sarmiento y 25 de Mayo. Álvarez coincide con los dichos de su compañero y añade que el nivel es cada vez mayor y más exigente. Sabiendo que en los departamentos alejados no se puede vivir del fútbol, y estando al borde del retiro, los futbolistas manifiestan su felicidad porque ese aprendizaje quieren trasmitirlo a los niños del pueblo. Un sueño que está en camino, con hambre de gloria para dejar en alto las banderas de Valle Fértil en la Copa de Campeones.

Por José Correa

Enviado Especial

DIARIO DE CUYO