La Semana Santa es la fiesta cristiana que recuerda los últimos días de Cristo en la Tierra: Desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador, hasta que es procesado, muerto, enterrado y resucita.

Hasta hace unos años atrás las costumbres durante esta semana eran muy estrictas.



* No comer carnes rojas: Principalmente el jueves y el viernes, porque era como comer la carne de Cristo. Sólo se permitía pescado, algunos, muy pocos comían carnes blancas como por ejemplo pollo. La mayoría no lo hacía porque era carne, al fin y al cabo.

* No barrer, coser ni clavar clavos: Esas actividades estaban prohibidas por que todas lastimaban el cuerpo de Jesús. Él sentiría los pinchazos de las agujas, el escobillón en su rostro y los clavos lo atravesarían.

* Escuchar música sacra: No se podía escuchar música. Las tres radios AM que teníamos en la provincia, Colón, Sarmiento y Nacional, pasaban música sacra.

* No podían celebrarse matrimonios: Estaba totalmente prohibido, incluso hasta se prohibía las relaciones sexuales por considerarse pecado en esos días. El ayuno no sólo incluía la gastronomía, sino todo tipo de disfrute como bailar, festejar, vestir de rojo. Se consideraba que es un periodo de recogimiento y había que posponer todos los placeres mundanos.

* Aprender curaciones en Viernes Santo: No hay una explicación sobre el porqué se aprende este día a realizar las curaciones de palabra para ojeadura o empacho. Las curaciones se realizan con oraciones especiales y siempre invocando y teniendo presente a Dios. Se enseña de una persona que sabe a otra, y nadie debe conocer las palabras, es secreto.

* Asistir a la Iglesia con una mantilla en la cabeza: Las mujeres no podían asistir a misa con la cabeza descubierta, o ropas con escote.

* No vestir de rojo: El color rojo se ha relacionado con la pasión, la lujuria, el pecado. Por esto vestir de rojo durante los días santos no es lo más recomendado, pues consideran que atraería al diablo.

* No tomar alcohol, no jugar juegos de azar y no asistir a fiestas: Porque esto implicaría una falta de respeto. No es tiempo de celebrar cuando lo que se está honrando es la muerte de Jesucristo.

* No salir después de las 3 de la tarde: Jesús murió a las 3 de la tarde, desatando la ira de Dios. Es por esto que salir el viernes después de esa hora podría enojar al Creador.



Algunas han desaparecido completamente, otras coexisten en menor grado, con nuevas costumbres y prácticas. Lo cierto es que en aquellos tiempos se guardaba un recogimiento durante toda la semana reflexionando sobre Jesús y lo que experimentó en sus últimos días, con ayuno, oración y silencio.

Por Miriam Fonseca

Escritora