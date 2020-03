La mayor parte de los sanjuaninos estamos acatando la cuarentena con responsabilidad cívica.



Desde que el Presidente Fernández declarara el aislamiento social y preventivo en todo el país la mayor parte de los argentinos apoyamos esas medidas adoptadas y con mucha responsabilidad cívica acatamos la cuarentena. Pero a pesar de ello debemos ser conscientes que el avance de esta enfermedad va a continuar y debemos estar preparados para ello. Por ejemplo, en San Juan existen 137 respiradores de los cuales una porción son pediátricos, son suficientes para nuestra población en condiciones normales y hoy no pasamos por esa etapa, se necesita un medico terapista cada 8 camas y un enfermero cada 4 camas, tener en cuenta que si un médico o enfermero se infecta necesita estar 15 días aislado.



En cuanto a la determinación de infectados debemos reconocer la capacidad de los médicos y bioquímicos infectólogos del Hospital Malbrán que lograron identificar, a través de cultivos y análisis, entre 48hs y 72hs la existencia del virus Covid-19 en cada muestra, pero solo con una capacidad de 80 muestras diarias, es también importante destacar que ante esta situación las universidades medicas están preparando personal y adquiriendo equipamiento para poder descentralizar el Malbrán y de esta forma poder tener mayor capacidad de determinaciones diarias.



En nuestra provincia el Gobernador rápidamente supo tomar medidas preventivas, pero esto de nada sirve si como ciudadanos no cumplimos esta cuarentena social. Como en toda crisis inesperada, tal vez las medidas adoptadas dejen grises sobre todo en aquella población no asalariada y que si no trabajan no cobran o los comercios que si no abren sus puertas no venden, pero sí continúan los costos fijos, servicios de gas y energía, alquiler, mantenimiento de personal y aquí sí el Estado debería estar presente ya que una exención o moratoria fiscal solo solucionaría el 30% de sus costos fijos.



En realidad esta pandemia no solo afecta la salud de los argentinos, sino también pone en crisis a comercios, pymes y sectores productivos de los cuales se nutre y sostiene un estado, es por ello que debemos entender que la prioridad de los dineros hoy deben ser derivados indefectiblemente al sector salud para así mitigar los efectos del coronavirus y como integrantes de esta sociedad acompañar en las medidas preventivas que el gobierno adopte, no debemos pensar que este va a ser un problema para el otro, este es una problemática que nos va a afectar a todos, algunos en salud y otros en términos económicos.



Debemos apelar a la solidaridad de todos y de esto los sanjuaninos algo sabemos, no nos olvidemos de aquel fatídico mes de enero del año 1944, cuando "la tierra gritó" y se derrumbó San Juan, fuimos capaces de reconstruirla y salir adelante con la solidaridad no solo de nuestros comprovincianos sino también del resto del país.



Esta crisis nos afecta a todos y todos juntos debemos afrontarla para salir adelante, dejando egoísmos o interés personales a un lado y si con algo que como argentinos siempre nos distinguió: la solidaridad.





Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista