Ucrania recuperó territorios en los últimos días, que habían sido tomados por las tropas invasoras de Rusia. Según distintos analistas, se espera una mayor ofensiva ucraniana, mientras que Putin convocó a 300.000 reservistas para seguir con el ataque genocida.





Hace un mes los analistas se preguntaban si Ucrania tenía capacidad para una gran ofensiva. Ahora se preguntan hasta dónde llegará. El ejército ucraniano ha barrido el noreste de la provincia de Járkiv en un avance relámpago, liberando enormes franjas de territorio. En el sur, está apretando a las unidades rusas atrapadas en la orilla occidental del río Dniéper, en Jersón. El ejército ruso está agotado, desorientado y desmoralizado. Pero el Estado Mayor ucraniano debe decidir si se maridan sus recursos o se presiona su ventaja con un tercer ataque.



La ofensiva en Járkiv parece haber seguido su curso, por ahora, con unidades rusas que se han retirado al este del río Oskil y del embalse. Pero los combates continúan en los bordes de las nuevas líneas del frente. El ejército ucraniano ha capturado Studenok y Sosnove en la orilla oriental del río Donets. También ataca en el norte de la provincia de Donetsk, alrededor de la ciudad de Lyman. Estos movimientos amenazan las posiciones rusas en la vecina provincia de Luhansk.



APROVECHAR EL IMPULSO

Las tropas ucranianas están ansiosas por aprovechar su impulso, aprovechando la desorganización de las filas rusas. Algunos esperaban que las líneas rusas en Luhansk también se derrumbaran, permitiendo a Ucrania avanzar hacia el sur.



El criminal de guerra y presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzó la invasión de Ucrania reconociendo la independencia de la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Luhansk (RPL), un par de estados separatistas armados y respaldados por Rusia desde 2014.



EL ESFUERZO DE UCRANIA

Las opciones de Ucrania dependen de lo que le quede en el tanque; nadie lo sabe con seguridad. Ucrania comprometió hasta tres brigadas en la ofensiva de Járkiv, según Christian Freuding, un general de brigada alemán que dirige el equipo de Ucrania en el Ministerio de Defensa alemán. Algunas de esas fuerzas necesitarán descansar y reponerse; otras seguirán participando en los combates residuales. Una fuente militar ucraniana sugiere que otra cuestión es la urgencia de atrincherarse en la frontera recién liberada alrededor de la ciudad de Járkiv. La construcción de defensas probablemente desviará recursos importantes hasta dos semanas, dice.



El mayor esfuerzo militar de Ucrania sigue estando en la provincia meridional de Jersón, donde una ofensiva independiente está a punto de entrar en su tercera semana. Mientras que el ataque de Járkiv se basó en la velocidad y la sorpresa para perforar las líneas rusas en un punto débil, la ofensiva de Jersón es un esfuerzo más cauteloso. Se extiende por un frente mucho más amplio, está diseñada para avanzar más lentamente y se centra menos en el territorio que en hacer la vida lo más incómoda posible a los soldados rusos que se encuentran allí.



Es en gran parte una batalla de desgaste. Pequeñas unidades están realizando incursiones en el territorio controlado por los rusos y los cohetes ucranianos han bombardeado sin descanso los almacenes de munición y los puentes sobre el Dniéper para cortar los suministros rusos.



EXIGENCIAS OPERATIVAS

Es posible que Ucrania esté esperando a que los problemas logísticos de Rusia en Jersón se vuelvan desesperantes antes de intentar un gran empuje de las fuerzas terrestres. También hay otras opciones. Ucrania optó por la campaña en Jersón, junto con el ataque más oportunista en Járkiv, que inicialmente tenía objetivos mucho más modestos. Pero sigue queriendo destrozar las líneas rusas en el sur. Sin duda, las piezas de artillería de Ucrania están crujiendo tras meses de uso intenso. Las exigencias de dos operaciones ofensivas simultáneas también habrán consumido grandes cantidades de munición. Pero hay pocos indicios de que el apoyo de Occidente esté disminuyendo. El 15 de septiembre, Estados Unidos anunció otro paquete de armas para Ucrania, este por valor de 600 millones de dólares, que incluye proyectiles y cohetes, radares contra la artillería y equipos para el clima frío.



Ahora es Ucrania la que dicta el ritmo.





Putin llama a reservistas

Rusia reclutará a 300.000 reservistas para apoyar su campaña militar en Ucrania, dijo el ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, a la televisión. El presidente genocida, Vladimir Putin, ordenó la primera movilización de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial.



Amenaza nuclear rusa

El presidente de Rusia y criminal de guerra, Vladimir Putin, advirtió a Occidente que si continuaba con su "chantaje nuclear", Moscú respondería con el poder de todo su vasto arsenal, añadiendo que Rusia tenía "muchas armas para responder".



Reino Unido afirma que invasión es un fracaso

El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijo al diario británico The Guardian que la "movilización parcial" de tropas rusas, ordenadas por Putin, es "admitir que su invasión está fracasando".



Rusia bombardea planta nuclear

El operador nuclear ucraniano Energoatom acusó a Rusia de bombardear otra vez la estratégica planta nuclear de Zaporiyia, blanco de varios ataques en los últimos meses que atemorizaron a los ciudadanos ucranianos y generaron pánico internacional.



Números de la muerte

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, cifró hoy en cerca de 6.000 el número de militares rusos muertos desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero pasado. Y estimó en 61.207 las bajas mortales en el Ejército ucraniano. A su vez, el Estado Mayor ucraniano, dijo que 55.110 soldados rusos fallecieron en los casi siete meses de invasión.

El Papa denuncia "salvajadas"

El papa Francisco denunció "salvajadas y monstruosidades" en Ucrania, al recordar el relato que le hizo uno de los cardenales que envió a ayudar al pueblo ucraniano bajo invasión rusa desde el 24 de febrero. El Papa contó que el cardenal polaco Konrad Krajewski, titular del Dicasterio para la Caridad de la Santa Sede, le narró "el dolor" del pueblo ucraniano desde la provincia ucraniana de Odesa, donde estuvo repartiendo asistencia. "Quisiera hacer presente una terrible situación de la martirizada Ucrania. El cardenal Krajewski fue por cuarta vez y ayer me llamó, está ayudando en la zona de Odesa y cercanía y me contó el dolor de este pueblo", dijo. Según Francisco, el cardenal, cuyo auto fue atacado a tiros la semana pasada, le narró "las salvajadas, las monstruosidades, los cadáveres torturados que encuentran" en la zona. "Unámonos a este pueblo tan noble y mártir", convocó el Pontífice. "No hay palabras, no hay lágrimas", planteó ayer Krajewski a la prensa vaticana desde Ucrania al describir la situación que encontró al recorrer ciudades azotadas por ataques de Rusia. A fines de la semana pasada, el cardenal polaco fue alcanzado por los disparos, resultando ileso, mientras entregaba ayuda en Zaporiyia junto con otros dos obispos, uno católico y otro protestante, acompañado por un soldado ucraniano.

Por The Economist, agencias Reuters, EFE

y Redacción DIARIO DE CUYO