En el tercer milenio, año 2018 se determinaron grandes avances para que personas que por diversos motivos no pudieron ser partícipes de la gestación de un niño lo concretaran con el avance de la ciencia; es más, se amplió este gran objetivo a personas que ganaron derechos por causa de la diversidad de género.

No solamente ello marca un nuevo rumbo para la gestación de un niño, sino que los avances científicos sobre genética y concepción son concluyentes para llegar a esa posibilidad tan ansiada para cualquier persona. Esto ha significado que la ciencia humana Ética revea sus postulados para dar forma cierta a realidades que nos toca vivir. Sin embargo un grave contrasentido enfrenta al hombre actual entre quienes siempre quieren promocionar la vida, contra quienes deliberadamente y con razonamientos espurios van de contramano para eliminarla, suprimirla, interrumpirla o lo que es más grave aún, "desconocerla''.



Hoy por hoy el debate parece instalarse siendo que realmente no hay nada que debatir, sino más que proteger la vida, como lo hacen quienes postulan los derechos humanos o bien como los que sostienen una sexualidad responsable. De todas formas es oportuno proporcionar a nuestros lectores y nuestra sociedad un perfil de riesgo aproximado de quienes tienden a justificar de cualquier manera el aborto, señal de la incapacidad del hombre de proteger la vida o bien de defender al concebido.



Mas que una obligación moral la defensa al concebido pasa a ser un agradecimiento a la misma vida que a través de su manifestación pone de manifiesto "la conciencia de ser''. Una conciencia tan objetiva por la cual el mismísimo hombre toma referencia de todo lo que le rodea, del mundo, de su vida y de sus concepciones personales que le permite gritar a todas voces ¡existo!



Evidentemente, no estamos por estar, sino que estamos por algo. Sin embargo parte de la humanidad está empecinada en demostrar que todo es casual, que está determinado y que no hay mas fronteras que nuestro presente, como si ese estar, fuese nada más que un momento sobre el cual gira toda nuestra realidad sin importar la vida del otro.



Así fue, pues, como el hombre se transformó en invasor, colonizador o poseedor de lo que no le pertenece y así parece ser como cierto hombre de hoy avanza y arremete con la vida de quienes no pueden defenderse y apelan quizás a un "acierto'' de quienes tenemos esa pequeña aspiración: la de simplemente "vivir'', justamente la misma aspiración del concebido "vivir''. Por ello esta defensa al concebido pretende con los presentes argumentos apelar al "hombre sensato'', quizás frente a un "hombre perverso'' y no identificable que parecería estar entre nosotros. Por tanto, resulta necesario que todos los sistemas educativos y esquemas políticos, como nuestros legisladores, sepan de este crucial planteo y tomen referencia cierta de cómo sería el perfil de quienes justifican, aborreciendo la vida, o sostienen argumentos que atacan al concebido.



Nuestra Cámara de Diputados ya recibió sendos proyectos de protección a la vida del concebido que no terminaron de definir la postura de nuestros diputados de fecha: 29-07-10 que tomaron estado parlamentario por Expte. Nº 1021 y el 01-11-2011 , para seguir su tratamiento legislativo.