En San Juan, la limpieza de canales y acequias es apremiante para atacar la enfermedad del dengue.





Dos frentes de combate sanitario se presentan en San Juan y como sociedad debemos combatirlo. No sólo el Covid-19 hizo su aparición tenebrosa y maligna. Hay otro enemigo que está haciendo sentir su presencia en el país como también en nuestro territorio. Se trata del dengue. Ante el avance en nuestra provincia, tengo la obligación de exponer el grave problema que se presenta ante la deficiente limpieza de canales y acequias de riego para las fincas en toda la provincia. Es un problema de vieja data, que se origina en la limpieza de los cauces de agua, trabajo que suele ser realizado por personal del Departamento de Hidráulica. Toda la basura que se extrae de estos lugares es depositado a ambos costados de las cunetas. Esta técnica se ha realizado siempre, llegando a elevarse los montes de basura hasta 1,50 metros de altura y 3 metros de ancho. Allí crecen a sus anchas los cañaverales, por lo que crea un clima y humedad ideales para la proliferación de todo tipo de alimañas, en especial mosquitos. En lo personal, presenté una nota en Vialidad Provincial el año pasado para que dejen expedita la ruta provincial, conocida como "Enfermera Medina", desde la calle Justo Castro hacia el Sur, en el departamento Caucete. La basura de ambos lados, en distintos sitios, casi anula el perfil de calle. Cuando se llega a estos puntos, se debe cerrar las ventanillas de autos o camionetas, porque la nube de mosquitos pica a su gusto, tanto a seres humanos como animales mamíferos que pueden estar por esas zonas. Hoy no creo animarme a pasar por allí. Antes de la presentación de la nota hice el requerimiento a la Municipalidad de la Ciudad de Caucete. Esta institución no tiene injerencia legal debido a que no le corresponde porque se trata de una ruta. Entonces me dirigí hasta Hidráulica. Este organismo es el que se encarga de limpiar estos lugares. Pero las autoridades que recibieron el reclamo manifestaron que no tienen personal, ni camiones para retirar la basura. Todos me enviaban a Vialidad Provincial para hacer el reclamo. Eso hice y ninguna respuesta positiva conseguí hasta hoy.



Ante esta situación negativa, que atenta contra la salud de todos los habitantes de la provincia, por causa del dengue, creo que se solucionaría de una manera muy simple: obligar a los propietarios de los fondos regantes, mediante ley de urgencia por dengue a limpiar, toda la provincia por donde haya cauces de agua sin importar el caudal. Es decir desde grandes canales hasta las acequias. Queda claro que el criadero de mosquitos que acabo de describir, es mil veces mayor que el que tiene un cacharro con agua en el fondo de una casa o un florero que esté colocado en un cementerio, aunque también son peligrosos. Creo que, de una vez por todas, necesitamos saber que los diputados provinciales están trabajando de manera ardua para tratar en la Legislatura toda clase de temas neurálgicos que hacen al bienestar de los sanjuaninos y el desarrollo de la provincia. Hoy, una pandemia virósica como el Covid-19 y la enfermedad del dengue están presentes en San Juan, por lo que hay que combatirlas sin ninguna especulación política, sólo pensando en el bien común de toda ala sociedad.



Ing. Zulma Ledesma

ingevangel@gmail.com