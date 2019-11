El vino israelí explora sus beneficios para la salud, mientras gana mercados en el mundo



Parece que el día en que podamos levantar una copa de Syrah o Merlot en lugar de tomar suplementos vitamínicos no está tan lejos. Basta con mirar al Norte de Israel, al laboratorio del Dr. Meir Shlisel, un experto en química del vino de la Universidad Tel-Hai, que pasa sus días analizando las moléculas de la uva. Shlisel está trabajando para producir vino con niveles más altos de resveratrol, un compuesto vegetal encontrado en el vino tinto que recientemente acaparó titulares por sus grandes beneficios para la salud. El resveratrol es el más popular de los estilbenos, fitoquímicos que se encuentran en las bayas, uvas, maní y vino. Los estantes de las tiendas de alimentos naturales están llenos de suplementos de resveratrol en polvo, gracias a estudios de investigación que vinculan este compuesto - que se dice que tiene las propiedades antioxidantes más efectivas - con la protección de la función cerebral, la desaceleración del desarrollo de crecimientos cancerosos, la prevención de infecciones y la disminución de la presión arterial, entre otros beneficios para la salud. "Hoy, una copa de vino no contiene suficiente resveratrol de la dosis diaria recomendada", dice Shlisel. "Uno de los objetivos de mi investigación es elevar la cantidad de estilbenos y específicamente el resveratrol, en las uvas, con un tratamiento posterior a la cosecha". El laboratorio de Shlisel ahora está desarrollando "Supervino", lo que podría ser el primer vino oficialmente saludable del mundo. Y el momento para esta innovación no podría ser mejor. El panorama del vino de Israel está conquistando admiradores en todo el mundo. Durante 30 ó 40 años, el renacimiento del vino boutique israelí ha estado ocurriendo y la gente de todo el mundo se ha familiarizado con el vino israelí", dice Jacob Ner David, enólogo y empresario. A principios de este año, el Instituto de Exportación de Israel, en asociación con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía e Industria, y la Junta de Vinos y Uvas, lanzaron su primera campaña de vinos de Israel para educar al comercio de vinos de Estados Unidos y al público en general sobre la calidad del vino israelí. "En Israel, el vino se ha distribuido más o menos de la misma manera desde la época del Imperio Romano, con muchos intermediarios, corredores, la necesidad de enviarlo como un bien físico. Si nos fijamos en la industria mundial del vino, una industria de $ 350 mil millones, la revolución del comercio electrónico de los últimos 20 años prácticamente no la ha tocado", dice Ner David. Lanzada a principios de este año, la aplicación Vinsent (todavía en modo piloto) vende vinos de Italia, Francia, España, Estados Unidos e Israel. Pero no es sólo un vendedor de vinos en línea con descuento, Vinsent conecta a las personas con las bodegas. "Se considera que el vino es muy saludable. Muchos estudios de investigación muestran que el contenido de alcohol y antioxidantes son las razones por las que esto es así". Por eso ahora, la investigación de Shlisel permitirá a los científicos desarrollar vino saludable como un superalimento. Y tiene sentido que en un país conocido por su experiencia interdisciplinaria, el supervino - el vino como un superalimento - salga de Israel.

Por Viva Sarah

www.vivaspress.com

Fuente: NoCamels