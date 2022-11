El gigante Facebook en uno de los momentos más complicados desde su surgimiento, acudirá a despidos en su casa matriz Meta.



Meta, la casa matriz de Facebook, anunció el despido de 11.000 empleados, lo que corresponde a alrededor del 13% de su planta. "Comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta", anunció el director ejecutivo del grupo, Mark Zuckerberg, en un mensaje dirigido a los empleados. "Estamos reestructurando equipos para aumentar nuestra eficiencia. Pero estas medidas por sí solas no alinearán nuestros gastos con el crecimiento de nuestros ingresos, por lo que también tomé la difícil decisión de despedir a la gente", anunció el director ejecutivo de Facebook, "He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y separarme de 11.000 de nuestros talentosos empleados", agregó. En la carta, Zuckerberg detalló que Facebook se enfrenta a la caída de los ingresos y a los problemas más amplios de la industria tecnológica". "Quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados", dijo Zuckerberg. Estos recortes se producen una semana después de los despidos generalizados en Twitter bajo su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk.



Zuckerberg explicó que había tomado la decisión de contratar agresivamente durante la pandemia -tal como hicieron otras empresas tecnológicas que hoy también están realizando recortes de personal-, y que continuó haciéndolo una vez terminada la emergencia sanitaria anticipando un rápido crecimiento. "Desafortunadamente, esto no resultó como esperaba", dijo. Al 30 de septiembre, Meta contaba en su plantilla con unos 87.000 empleados en todo el mundo en sus diferentes plataformas, que incluyen las redes sociales Facebook e Instagram, así como la plataforma de mensajería Whatsapp. La industria de la tecnología atraviesa actualmente una grave recesión y varias grandes empresas han anunciado despidos masivos. La semana pasada, el nuevo dueño de Twitter despidió a cerca de la mitad de sus 7.500 empleados, como parte de una revisión caótica cuando asumió el mando. Musk tuiteó que no había más remedio que eliminar los puestos de trabajo "cuando la empresa está perdiendo más de 4 millones de dólares al día", aunque no proporcionó detalles sobre las pérdidas.



Estas plataformas cuyo modelo de negocios se basa en la publicidad sufren particularmente por los recortes de presupuesto de los anunciantes, afectados por la inflación y el alza de las tasas de interés. La competencia de TikTok también es una amenaza creciente a medida que los jóvenes acuden en masa a la aplicación para compartir videos en Instagram, que también es propiedad de Meta. Zuckerberg detalló que los empleados recibirán un correo electrónico informándoles si están entre los que serán despedidos.

