La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, subrayó hoy que la actividad minera "va a ser central para resolver parte de los problemas que tiene la Argentina" y, en ese marco, indicó que, de acuerdo con las proyecciones, el país alcanzaría los U$S 18.000 millones en exportaciones para 2030. "Es una de las industrias que creemos que va a ser central para resolver parte de los problemas que hoy tiene la Argentina", enfatizó Ávila esta mañana en un evento organizado por el diario Ámbito Financiero. La titular del área minera recordó que el año pasado las exportaciones totales representaron U$S 3.800 millones. "Representa un 4% de las exportaciones totales que tuvo nuestro país el año pasado y, si bien ese número es relativamente poco, vemos que vienen en franco crecimiento, porque esos U$S 3.800 millones fueron el mejor resultado exportador desde 2012", puntualizó. En ese marco, Ávila señaló que existe un "gran potencial hacia delante" e indicó que, según las proyecciones de su área, "para 2030 Argentina podría estar exportando U$S 18.000 millones". Precisamente, sobre la potencialidad del sector, indicó que tanto Chile como Perú, países que comparten con el país muchas características geológicas, exportan "casi 10 veces más", y que, para poder equipararlos es necesario "seguir trabajando para lograr que las inversiones se consoliden", con una "mirada coordinada entre los gobiernos provinciales, el nacional y las empresas" Ese empuje que está dando la transición energética y la necesidad que tiene el mundo de más minería nos coloca en esta posición donde realmente hay una ventana de oportunidades para poder desarrollar nuestro potencial", remarcó.

Desde la Secretaría de Minería de la Nación prevén que las exportaciones mineras llegarían a los U$S 18.000 millones en 2030.

Ávila recordó la importancia, tanto del litio como del cobre, a la hora de la fabricación de vehículos eléctricos y energías renovables; y subrayó que las estimaciones "indican que las necesidades que va a tener el mundo hacia 2030, hoy no estarían cubiertas con la producción actual". "Argentina tiene la posibilidad de ser un actor central en la transición hacia un mundo más verde", dijo la secretaria.



A la hora de reseñar los beneficios de la actividad, Ávila hizo énfasis tanto en el impacto positivo en las cuentas públicas como a la hora de generar empleo local. "La minería es estructuralmente superavitaria. Hemos hecho un análisis de 2023 hasta la fecha y vemos que nunca usó más dólares de los que exportó, pues el cálculo es que, de las exportaciones, sólo un 7% son importaciones", precisó la funcionaria.



Por otro lado, Ávila dijo que la actividad se encuentra actualmente en un "récord histórico de empleo" con "casi 38.000 puestos de trabajo directos", y "casi 40.000" de "proveedores directos de la minería en su primer anillo". En ese último aspecto, resaltó que la actividad "apalanca a otras industrias y genera desarrollo de proveedores calificados en muchos tipos de rubros e industrias". "Muchas veces se discute si la minería puede ser sustentable. Claro que puede serla y, cuando hablamos de sustentabilidad, significa que puede desarrollarse responsablemente con el ambiente y, al mismo tiempo, que sea un factor de crecimiento para el país", esgrimió Ávila. Por último, la secretaria se refirió al desarrollo del litio y valoró la conformación de la Mesa del Litio en 2021, como instrumento de coordinación entre las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta; y el Poder Ejecutivo Nacional, el cual señaló como una "herramienta muy positiva". "Es una creación muy importante porque ha generado un espacio de diálogo entre gobernadores de diferentes ideologías y partidos políticos en donde se han puesto de acuerdo para trabajar de forma conjunta para el desarrollo de la región y toda la industria", valoró Ávila. Asimismo, afirmó que la intención es "ir más allá" en el agregado de valor del litio, el cual -indicó- ya Argentina realiza en uno de los primeros eslabones, a través del procesamiento de la salmuera para convertirla en carbonato de litio.

Por Agencia Télam