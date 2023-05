Entre expectativas por el anuncio del Gobierno de nuevas medidas para encarrilar las finanzas del país, analistas opinaron sobre el futuro de la economía a pocos meses antes de celebrarse elecciones presidenciales.



La gestión de centroizquierda dio a conocer el domingo un paquete de iniciativas que busca calmar al mercado y contener una inflación que alcanzó el 109% interanual en abril, como un alza en la tasa de interés de referencia del banco central (BCRA), más intervenciones sobre el mercado cambiario y acuerdos con acreedores.



* "No hay ni una medida relevante. Un compilado de anuncios y promesas irrelevantes bastante parecido a los anuncios y medidas irrelevantes del último año", dijo el economista Luciano Cohan.

* "La (alta) inflación de abril puso una nueva disyuntiva al mercado de cambios. Si el BCRA acelera la devaluación, estará agregando más nafta al fuego. Si atrasa el tipo de cambio para usarlo como ancla, va a vender reservas cada vez más barato, donde las netas ya son más de 1.000 millones de dólares negativas", dijo Roberto Geretto, de Fundcorp.

"La situación es compleja y el mandamiento no devaluarás cada vez tiene más costos, pero devaluar sin plan puede ser un salto al vacío. En este contexto, subir tasas solo sirve para ganar algo de tiempo, a costa de seguir agrandando la bola de Leliqs", afirmó.

* "La suba (de tasas) del banco central no es gratis (...) no podemos pensar que podemos contener el tipo de cambio interviniéndolo", afirmó el analista Salvador Vitelli.

"La intervención en sí misma es postergar el problema. En definitiva, ocultar una tendencia genuina subyacente a costa de emitir más pesos y vender divisas por el otro; los problemas que tenemos se terminan agravando".

* "Devaluar sin dólares y sin un programa, sin certeza y convicción político, es muy complicado, sobre todo con una inflación del 108% y creciendo, y con una expectativa de dolarización muy fuerte", dijo en declaraciones radiales el economista Diego Bossio.



ZOZOBRA EN LA SOCIEDAD

"Hay un nivel de zozobra y frustración muy grande por parte de la sociedad. En los años electorales la gente en general compra más dólares que lo habitual. Hay un resguardo y eso son las expectativas y la incertidumbre de la economía y la política", añadió.



* "Para este año esperamos una inflación del 140% aproximadamente. Si me decís que puede ser del 150% también te creo. Eso es lo peligroso que estamos viviendo. Puede haber políticas que en el margen ayuden un poco, pero los límites y la manta corta aparecen por todos lados", afirmó en declaraciones radiales Santiago Manoukian, economista de EcoLatina.

* "Nuestro relevamiento de precios para mayo arrancaba con 8,5%, con medio mes adentro. Veremos si el mayor dato de abril incorpora parte de la suba que nosotros computamos en mayo u otra vez, tal como observamos en abril, el dato coordina una aceleración en los ajustes de precios", dijo EcoGo.

* "Los inversores se encuentran atentos a las señales desde las negociaciones con el FMI (Fondo Monetario Internacional), dado que recibir fondos frescos -al menos a través de una reprogramación de desembolsos y pagos- resultaría crucial para reducir las tensiones cambiarias y financieras en esta etapa", comentó el economista Gustavo Ber.

Por Walter Bianchi

Agencia Reuters