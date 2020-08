Se recuerda hoy el Día del Montañista tanto a nivel nacional como internacional. La fecha corresponde a que en el calendario cristiano este día está dedicado a "Nuestra Señora de las Nieves", patrona de las actividades de montaña que es venerada desde hace más de 1600 años. Pero hay algunas organizaciones de montaña que no se quedan con esto y designan a todo agosto como el mes de los montañistas, con una serie de actividades alusivas. Todo esto coincide con lo que se ha dado en llamar en nuestro país como el "mes sanmartiniano" en recordación de la fecha de fallecimiento y paso a la inmortalidad del General José de San Martín.



En lo que hace al ámbito castrense hay una teoría muy fuerte en el marco de las Fuerzas Armadas de que el "Día del Montañero" fue instituido por el Ejército Argentino en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, y a especial pedido de las tropas de montaña que la convirtió en la patrona de la actividad. Para ese día, el Ejército Argentino, en las distintas Unidades de Montaña diseminadas a lo largo de la Cordillera de los Andes, hace entrega de distinciones al personal militar por las diversas actividades profesionales y deportivas y también se aprovecha para que algunos montañeros civiles alcancen el privilegio de poseer el "Cóndor dorado", máxima distinción de la Institución.



La historia del por qué ese día se recuerda a los montañistas se debe a una aparición de la Virgen María que se remonta a la época del Imperio Romano, más precisamente a la etapa conocida como el Bajo Imperio Romano o Bajo Imperial, que estuvo en crisis desde el siglo III de nuestra era hasta la caída de Roma en poder de los bárbaros en el año 476.



Se dice que en la época del papado de Liberio (352 - 366 del siglo IV) vivía en Roma una piadosa pareja que había sido bendecida con abundancia de bienes y también de fe. Sin embargo, su gran dolor era no tener hijos con los que pudieran compartir sus dones. Durante años habían rezado por un hijo y heredero. En esta situación pasaron muchos tiempo sin resultados; él se llamaba Juan Patricio mientras que el nombre de su esposa se desconoce. Eran en extremo devotos de la Madre de Jesús, y no sabiendo a quien dejarle su enorme fortuna, le rezaron con devoción para que los guiara en la asignación de la herencia. Se afirman que la Virgen les agradeció apareciéndoseles la noche del 4 de agosto, para indicarles que deseaba que construyeran una basílica en el Monte Esquilino (una de las siete colinas de Roma), que sería señalada con una nevada. También se le apareció al papa Liberio con el mismo mensaje. La obra se concluyó un año después, con la financiación de la familia patricia y el apoyo eclesiástico. La iglesia desapareció no mucho tiempo después, y fue reconstruida por el papa Sixto III alrededor del año 434, siendo en la actualidad la Basílica de Santa María la Mayor.



La devoción a la Virgen de las Nieves quedó reducida a Roma y su periferia, al menos hasta los inicios del año 1000, luego comenzó a extenderse por todo el mundo.



En nuestro país pese a que no tiene un patrono, en particular varias de sus provincias sí lo tienen. La Virgen Nuestra Señora de las Nieves es la patrona (femenina) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su patrono (masculino) San Martín de Tours.

Por Martín Andrés Carelli

Profesor de Historia de la UNSJ. Miembro de la Junta de Estudios Históricos de San Juan. Montañista.