Señor director:



En enero del 2016 me estafaron con una moto que vendí, ya que me pagaron con un cheque robado. Hice la denuncia y se inicio una causa 14/16 y no hubo novedades ni de la moto ni del estafador. Este caso salió publicado en DIARIO DE CUYO. Hace 2 semanas encontré mi moto. Llame a la Policía y la secuestraron. Está en la comisaría 23. Como no tengo dinero ni trabajo y tengo una hija discapacitada, yo mismo presenté en el Tercer Juzgado de instrucción la devolución de efecto. La causa es sumario número 68030/16. Quisiera decirle tanto al juez como a las personas del Tercer Juzgado de Instrucción que ya no me interesa si encuentran o no al estafador porque tuvieron 2 años para investigar. Yo sólo quiero que me devuelvan mi moto que yo mismo encontré.