De izquierda a derecha: el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, el presidente de Rusia Vladimir Putin y el oligarca ruso y mediador, Roman Abramovich.



Hace unos días un avión privado Hawker 800XP despegó por la mañana del aeropuerto Ataturk de Estambul, se dirigió hacia el Este sobre el Mar Negro y entró en el espacio aéreo ruso sobre Sochi. Esa noche, el mismo avión partió del aeropuerto de Vnukovo, Moscú, y regresó a Estambul. A bordo estaba Roman Abramovich, el oligarca y expropietario del Chelsea FC que ha actuado como enviado no oficial del presidente Putin en las conversaciones con Ucrania.



En Moscú, Abramovich se reunió con Putin y le entregó una carta escrita a mano por el presidente Zelensky, describiendo los términos que Ucrania consideraría aceptar para poner fin a la guerra de un mes. La respuesta inicial de Putin fue inequívoca: "Dile que lo aniquilaré".



Abramovich ha estado tratando de rescatar su reputación después de que el Reino Unido y la Unión Europea le impusieran sanciones por su cercanía con Putin. Sus activos se congelaron en Gran Bretaña y otras partes del continente, obligándolo a vender de manera forzosa sus propiedades en Londres, así como del club de fútbol Chelsea. Pero sus yates y jets, que valen cientos de millones de dólares, permanecen fuera de los límites mientras esquivan aguas y espacios aéreos sancionados.



También cuenta con el respaldo del presidente Zelensky quien habría pedido a su homólogo, Joe Biden, de Estados Unidos, que no tome medidas contra el oligarca ruso debido a su importante papel como "pacificador" en las negociaciones con Putin.



De acuerdo con el Times de Londres, tras la reunión con el presidente Ruso, Abramovich regresó a Estambul donde se reunió con el político ucraniano Rustem Umerov, de quien se dice que actúa como negociador de Kiev.



El medio británico señala que han tenido varias conversaciones y parecen que están progresando pues se han fijado nuevas conversaciones cara a cara durante esta semana.



Rusia reposiciona tropas

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Rusia no está retirando sus tropas del cerco de Kiev para concentrarse en el Donbás, región del Este ucraniano, como Moscú había anunciado, sino que está "reposicionando" sus unidades. Stoltenberg reconoció que en la Alianza han oído las declaraciones recientes de Rusia según las cuales "reducirá sus operaciones militares en torno a Kiev y el Norte de Ucrania". "Pero Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones, así que sólo podemos juzgar a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Según nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando, sino reposicionándose", declaró el político noruego.



China y Rusia refuerzan su coordinación

La visita a China del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, para participar en una reunión especial sobre Afganistán vuelve a dejar patente la comunión existente entre Moscú y Pekín pese a las críticas a cuenta de la guerra en Ucrania. La reunión bilateral mantenida ayer entre los dos cancilleres en la provincia oriental de Anhui dejó claro que su "asociación estratégica" no ha cambiado ni cambiará por la guerra ni por las consiguientes sanciones de Occidente. Lavrov dio parte de las negociaciones que mantiene con Ucrania para desescalar el conflicto, en las que Moscú se comprometió a reducir sus operaciones militares cerca de Kiev, a lo que las autoridades chinas dieron su beneplácito.



Lecciones de guerra

China, que ha evitado usar la palabra "invasión" para referirse a la ofensiva rusa, no quiere que la presión de Occidente sobre Rusia la obligue a renunciar a su sociedad con Moscú, y mucho menos a petición de un Washington que, a ojos de Pekín, sigue viendo al país asiático como su principal rival a largo plazo. En lo que ambos países coinciden sin fisuras es en avanzar hacia lo que definen como "un orden mundial multipolar'' en la línea de lo acordado en febrero entre los presidentes de ruso y chino, Vladímir Putin y Xi Jinping, respectivamente.



Soldados no cumplen órdenes

El servicio de inteligencia del Reino Unido aseguró que los soldados rusos se niegan a cumplir las órdenes del Kremlin. El jefe del Cuartel de Comunicaciones del Gobierno Británico, Jeremy Fleming, dijo que las tropas de Rusia se encuentran desmoralizadas y sabotean a su propio equipo. "Hemos visto soldados rusos, faltos de armas y moral, que se niegan a cumplir órdenes, sabotean su propio equipo e incluso derriban accidentalmente su propio avión", aseguró el funcionario durante una intervención en la Universidad Nacional de Australia. "Creemos que los asesores de Putin tienen miedo de decirle la verdad, lo que está pasando y el alcance de estos errores de juicio deben ser muy claros para el régimen", añadió.



Rusos minan campos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció que las tropas rusas están saboteando con minas terrestres los campos ucranianos para arruinar la producción agrícola. Ucrania es el principal granero de varios mercados, por lo que es una de sus principales fuentes de ingreso, pero con alcances mundiales de seguridad alimentaria. En un mensaje ante el Parlamento de Países Bajos, el mandatario indicó que las fuerzas rusas están "haciendo todo lo posible para arruinar nuestro potencial agrícola y provocar una crisis alimentaria no sólo en Ucrania sino en el mundo".

Rusia no venderá gas a "países inamistosos"

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto en las últimas horas, por el cual su país no venderá más gas a "países inamistosos" si no le pagan con rublos. "Para comprar gas natural ruso, deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos. A partir de estas cuentas se efectuarán los pagos por el gas entregado a partir de este viernes", dijo Putin.



OMS exigió a Rusia cesar ataques contra red sanitaria

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, denunció que las tropas de Putin llevaron a cabo 82 ataques, causando al menos 72 muertos y 43 heridos, entre ellos profesionales de la salud y pacientes. Ghebreyesus aseguró que la organización continúa trabajando con socios locales e internacionales para entregar suministros médicos a las zonas más afectadas de Ucrania. Por eso, instó a las autoridades rusas a que permitan la llegada de los suministros, en especial en las ciudades más golpeadas por la invasión, como Mariupol. El director de la OMS comentó, además, que hasta el momento se entregaron cerca de 160 toneladas de suministros.

Por agencias Reuters y EFE