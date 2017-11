Esta nota está dirigida al exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, haciéndolo cargo de "violar el mandato que el pueblo de nuestra provincia le otorgó cuando fue elegido diputado". Quiero recordarle que no es nuestro "jefe". Muy por el contrario es nuestro empleado, que fue electo para representarnos y ocupar esa banca que cada uno de los sanjuaninos esperaba que lo hiciera con dignidad. Aun sabiendo, como la provincia entera pensaba, me refiero a cada ciudadano, usted votó "negativo" cuando comenzó a analizarse si Julio De Vido podría perder sus fueros. No obstante, cuando finalmente se realizó la sesión de desafuero, usted se escondió. No bajó al recinto y se quedó tranquilamente en una oficina de su bancada.



No votamos para que usted no baje. Votamos para que esté sentado poniendo la cara, aunque su voto hubiera sido igualmente negativo. ¿Tanto le cuesta dar la cara? Fue elegido para estar en las buenas y en las malas.



Otra cosa nefasta, su léxico. Se viralizó un video casero donde dijo lo siguiente: "El bolud... del Presidente" (otra vergüenza). Acoto que el Presidente es su "jefe" y también nuestro empleado. "Jefe" somos nosotros que podemos pedir rendición de cuentas.



Soy apolítica y quiero mi República Argentina en paz y sin corruptos. Usted lo es y me hago cargo de cada palabra escrita, porque tengo libertad para expresarme cuando así lo siento.

El 31 de marzo del año 2011 en "Cartas al lector" escribí porque así lo sentí, defendiéndolo contra los dichos televisivos en su contra por su hermano, en ese momento senador. Y así también hoy, puedo expresar por este medio el rechazo que me produce su actitud.



Cumpla la ley. Lo hacen todos los países. Tenemos una Argentina bella, llena de todo. Pero exterminándose. Dios se equivocó, porque esa maravilla la completó poniendo argentinos como usted.



He vivido en otros países donde ante la menor duda de conducta indebida de sus representantes, solitos renuncian, sin tanto protocolo como acá.



Todo tiene un tiempo, diputado Gioja. Usted ya lo cumplió. Merece ir a descansar y dejar su lugar a quien realmente quiera estar sentado en tal honorable lugar.