Un nuevo acontecimiento importante podría detener la creciente influencia económica de China en América latina y aumentar gradualmente la influencia de Estados Unidos en la región: el fin del auge económico de China. Durante las últimas dos décadas, China ha sido el mayor socio comercial de América del Sur y un importante inversor en toda América latina. Pero eso puede cambiar si la economía de Beijing no se recupera de su recesión por el covid-19 en un futuro cercano, como predice un número creciente de economistas. Contrariamente a las expectativas previas de que la tasa de crecimiento económico del 5% esperada por China para este año fue un problema momentáneo y que el país pronto reanudaría sus tasas anuales del 10% de principios de la década de 2000, hay pronósticos cada vez más sombríos sobre el futuro económico de China. Me llamó especialmente la atención un ensayo del 2 de agosto en la influyente revista Foreign Affairs, titulado "El fin del milagro económico de China". El economista Adam S. Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, dice en el ensayo que es probable que China enfrente un declive a largo plazo, entre otras cosas, porque el consumo interno y las inversiones del sector privado están cayendo rápidamente y no muestran signos de recuperación. Además, una crisis demográfica a largo plazo causada por la disminución de las tasas de natalidad sugiere que China no se recuperará de su recesión por el covid-19 en el corto plazo.

A fines de 2022, la mayoría de los economistas esperaban que la economía de China se recuperaría con fuerza después de que el gobierno repentinamente decidiera levantar su estricta política de bloqueos económicos "cero covid", que había paralizado la economía. En cambio, lo que estamos viendo hoy es un caso de "covid largo económico", dice Posner. "Como un paciente que sufre de esa condición crónica, la economía del cuerpo de China no ha recuperado su vitalidad y sigue siendo lenta incluso ahora que la fase aguda, tres años de medidas de bloqueo extremadamente estrictas y costosas de cero covid, ha terminado", escribe Posner. "La condición es sistémica". La razón subyacente clave por la que es probable que la economía de China no vuelva a las tasas de crecimiento anteriores a la covid-19 es que el pueblo chino ha perdido la confianza en su gobierno. La concentración de poderes del presidente Xi Jinping y la mayor intervención estatal en la economía están impulsando a las empresas pequeñas y chinas promedio a conservar su efectivo, en lugar de gastar o invertir. "Lo que queda hoy es un miedo generalizado que no se veía desde los días de Mao: miedo a perder la propiedad o el sustento de uno, ya sea temporalmente o para siempre, sin previo aviso y sin apelación", escribe Posner. "Una vez que un régimen autocrático ha perdido la confianza del hogar y las empresas promedio, es difícil recuperarla", agrega. Para gran parte de América latina, un centro económico a largo plazo en China puede marcar el final de una era de casi dos décadas de exportaciones récord de productos básicos y grandes préstamos del gigante asiático. El comercio entre China y América latina se multiplicó por 26 entre 2000 y 2020. Hoy, China representa el 34% del comercio total de Chile, el 28% del comercio de Brasil y Perú, el 18% de Colombia, el 14% de Argentina y el 10% de México, según el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista de The Miami Herald