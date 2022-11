La seguridad es uno de los temas más importantes para los estadounidenses en las próximas elecciones.

Si está en Estados Unidos, encienda la televisión uno de estos días de campaña electoral y lo más probable es que acabe escuchando algún mensaje del estilo "los demócratas son blandos con el crimen" o "por culpa de las políticas progresistas nuestras ciudades están bañadas en sangre".



El crimen violento y la supuesta tibieza de los legisladores del Partido Demócrata son algunos de los lemas de campaña favoritos de los candidatos republicanos, y con razón: según las encuestas, la inseguridad es uno de los asuntos que más preocupan a los votantes estadounidenses, por debajo tan sólo de la inflación y la economía. Además, hay más gente que opina que los candidatos conservadores son más eficaces en este asunto que los progresistas, de acuerdo a los últimos sondeos del Pew Research Center y de Ipsos.



En pocas ciudades se habla más de crimen que en Baltimore (Maryland). El escenario de la icónica serie The Wire aparece consistentemente en los "rankings" de lugares más inseguros del país, y es la segunda urbe que más homicidios per cápita registra de todo Estados Unidos (casi 60 por cada 100.000 habitantes), por detrás sólo de San Luis (Misuri).



El criminólogo de la Universidad de Baltimore Jeffrey Ian Ross explicó que la ciudad presenta una serie de características muy arraigadas que son extrapolables a otros centros metropolitanos estadounidenses con altos niveles de delincuencia: una subcultura criminal muy activa y una gran presencia de armas de fuego. Y a pesar de que el enclave es claramente un bastión progresista, algunos de sus residentes creen que las posturas antipolicía de algunos demócratas y su cercanía con el movimiento "Defund the Police" (desfinanciar a la Policía) van a pasarle factura al partido del presidente Joe Biden en las elecciones legislativas de noviembre.



PEDIDO POR MÁS SEGURIDAD

"La mayoría de la gente quiere seguridad, especialmente en una ciudad como Baltimore. Y eso (la cercanía con "Defund the Police") disgustó a la ciudadanía, y creo que les va a pasar factura a los demócratas en las elecciones", dijo Michael Salconi, un actor italoamericano que, casualmente, interpreta a un detective en la serie The Wire. Todos coinciden en que la economía es su principal preocupación de cara a las elecciones, ya que, en su barrio, el crimen no está tan presente como en las zonas más deprimidas de la ciudad. Pero sin dudas que son dos temas preocupantes.

APOYAR EDUCACIÓN PARA LOS JÓVENES

Quien sí tiene claro que el crimen es el principal problema de la ciudad es Jesse, que trabaja de profesor en Fresh Start, un programa de educación para jóvenes que han abandonado los estudios. El educador no opina, sin embargo, que haya ningún candidato, ni demócrata ni republicano, que tenga realmente intención de afrontarlo, ya que las propuestas conservadoras de aumentar los recursos de la Policía o de los progresistas de limitar el acceso a las armas de fuego ignoran la verdadera causa de fondo: la pobreza y la falta de oportunidades.



"Nadie quiere ayudar a estos jóvenes, se trata de encerrarlos", repitió el hombre, que aseguró tener estudiantes de 16 años que no saben leer. Jesse es muy crítico con los políticos que sólo fingen preocuparse por los jóvenes de la ciudad para salir elegidos.



"Se ha dejado de cuidar la ayuda (institucional) a las comunidades. Una vez que quitas el cuidado, el crimen lo único que hace es desplazarse. No puede tratarse de números y dólares, la gente tiene que valorar su comunidad para valorarse a sí mismos", afirmó. En los barrios más históricos (y turísticos) que hay cerca del puerto, las prioridades son seguridad y desarrollo.

Por Jorge Dastis

Agencia EFE