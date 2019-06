El misterio del eclipse

Todos hablamos sobre el Eclipse que se producirá en unos días. Se explica científica y turísticamente sobre la atracción que hay sobre el fenómeno. Lo que para el turismo los fenómenos de la naturaleza inalcanzable por lo lejano, también lo benefician. San Juan por la característica de su cielo se ha visto beneficiada científicamente por la instalación del Observatorio Astronómico Félix Aguilar en Chimbas, el Complejo Astronómico "El Leoncito'' en Barreal, y Observatorio Astronómico El Leoncito (Casleo) de Barreal. Pero bien, todo en orden por la información, pero me pregunté: antiguamente la gente qué sabía sobre este fenómeno natural, por ello me puse a investigar algunos relatos "El sol retrajo los rayos de su luz, y se eclipsó con la interposición de la Luna, contra toda la orden natural. (Rivandeveira).



Eclipse significa abandonar, estar ausente. Astronómicamente ocultación transitoria total o parcial de un astro o su luz propia o prestada a nuestra vista por interposición de otro cuerpo celeste. Históricamente, por relatos: Los eclipses, especialmente los del Sol, según refieren las tradiciones e historias, fueron motivos de terror para los antiguos, y sólo la repetición del fenómeno y su exacta predicción desde tiempos de Tales, pudieron disipar los temores que inspiraban. Los astrónomos caldeos fueron los primeros que buscaron la causa y dieron la explicación del fenómeno. Difícil era el eclipse solar no el lunar, éste porque era un efecto de parelaje. Los astrónomos indios llegaron a calcular los eclipses con extraordinaria precisión, valiéndose de procedimientos sencillos que conservaban en la memoria por composiciones métricas: a la Luna la dividían por 25 el movimiento diurno del astro, el resto lo multiplicaban por 60 y dividido por 55 daba el diámetro. El sol multiplicaban su movimiento diurno por 5 y el cociente de la división por 9 daba el diámetro de éste. Claramente se ve que unidos estos resultados podían predecir los eclipses. Hay muchos relatos más históricos como que el emperador chino Yao en el siglo XXIV aC. Era tal la obligación de predecir los eclipses que en el año 2169 aC, por no predecirlos a los astrónomos les costó la vida por decreto del emperador. Por eso la creencia supersticiosa de aquellos pueblos en otras épocas. En todas las indias orientales se creía que cuando el Sol o la Luna se eclipsan es porque el dragón extiende sus garras negras sobre los astros, para apoderarse de ellos, y mientras dura el eclipse los indios metían sus cabezas al río y se defendían del dragón. Los habitantes de América están persuadidos de que el Sol y la Luna están enfadados cuando se eclipsan, y Dios sólo sabe lo que hacen para ponerse bien con aquellos astros. Muchas creencias respecto a los eclipses en épocas de aC, recién en el año 413 aC los atenienses empiezan a explicar los eclipses, pero no alcanzaban la razón.



Con el paso del tiempo y el progreso de la ciencia como en la NASA, que tienen en su calendario todos los futuros eclipses, se han disipado las sombras de la superstición y del terror. En la actualidad, los estamos experimentando en San Juan y resto del país que puede observarlo. Se trata de fenómenos naturales cuya contemplación excita y mueve el ánimo a las más elevadas contemplaciones, parcial en algunos sitios y total como ocurrirá en nuestra provincia y a prepararse para vivir un momento tan especial. (Fuente de lo relatado: Diccionario Enciclopédico Hispano Americano, Literatura, Ciencia, Artes 1912).

Por María Teresa Forradellas

Licenciada en Turismo