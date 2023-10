La economía Argentina está sufriendo una firme presión cambiaria, galopante inflación, tasas récord en décadas, pérdidas de reservas y elevado déficit fiscal a sólo cinco días de una elección presidencial clave, con candidatos que proponen salidas diferentes a la crisis del país.



Entre los tres con mayores chances según las encuestas se encuentran el ultraliberal Javier Milei, que pugna por la dolarización y la eliminación del Banco Central (BCRA), el oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, que defiende el peso, y la centroderecha de Patricia Bullrich, que apunta a la bimonetización.



Luego de dos jornadas de inactividad por feriados locales, analistas y operadores opinan sobre la dura realidad que transitan los argentinos.

* Incertidumbre. "(Estamos) viviendo momentos complejos y con perspectivas no demasiado claras, que es lo que genera más incertidumbre y más miedo hacia adelante", expresó Ricardo Delgado, economista de la consultora Analytica. "Un Gobierno que no tiene dólares, donde este proceso se agudizó después de las PASO (primarias de agosto ...). Vamos a tener días de más tensión o de volatilidad, de mayor intervención de parte del Gobierno para tratar de bajar a los famosos 1.000 pesos que tocó el dólar 'blue' (marginal) el martes de la semana pasada", añadió.

* Caída. La coyuntura argentina "propicia una caída en la demanda de pesos, reflejada en la continuación de las salidas masivas de depósitos a plazo fijo desde la semana posterior a las PASO. Desde el 18 de agosto hasta principios de la semana pasada, los plazos fijos en pesos ajustados por inflación presentaron una caída del 16%", reportó la correduría IEB.

* Descreimiento. "Se acentuó el proceso referido a un descreimiento general que se vehiculiza en gran parte hacia el mercado cambiario. El Gobierno busca recursos de último momento para seguir sosteniendo a la plaza cambiaria hasta las elecciones próximas". "Como habíamos sugerido, el período preelectoral en un contexto económico y financiero muy difícil se transmite a los mercados con un gran aumento de la volatilidad. Dado lo pequeño del mercado local, el mismo se prende de cualquier tendencia global o circunstancia local para producir gruesas subas y bajas alternativas", explicó la consultora Vatnet.

* Déficit. "El déficit primario del sector público nacional apunta este año a 3,2% del PIB, por lo que superaría en 1,3 puntos porcentuales la meta acordada con el FMI", proyectó la Fundación Mediterránea.

* Tasas. "La suba de tasas dispuesta por el BCRA poco puede hacer frente al miedo electoral, donde la corrida contra el peso se acentuó tras las últimas declaraciones de candidatos con recomendaciones sobre no renovar plazos fijos o indicando que mientras más alto sea el dólar, mejor. Un vez más, la economía poco puede hacer cuando el ruido viene de la política", sostuvo Roberto Garetto de Fundcorp.

* Escenario. "En un escenario incierto y muy volátil (...) se opta por los bonos soberanos en dólares, la deuda corporativa de alta calidad y los bonos provinciales con baja paridad. Uno de los activos que consideramos más atractivos son los bonos soberanos en pesos que ajustan por inflación", recomendó el equipo de estrategia de Adcap Grupo Financiero.

* Tensiones. La actividad financiera está "marcada por un recalentamiento de las tensiones cambiarias y las medidas del Gobierno para tratar de contener la suba de los dólares financieros". "La pérdida de reservas del BCRA superó los 500 millones de dólares en (los últimos) cuatro días (hábiles) mientras que el dato de inflación de septiembre (12,7%) mostró que está lejos de desacelerarse", remarcó la consultora Delphos Investment.

Por Jorge Otaola, Hernán Nessi y Eliana Raszewski

Agencia Reuters