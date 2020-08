El abrazo de Yatasto entre los generales José de San Martín y Manuel Belgrano, inmortalizado en una escultura.

Hoy se cumplen 170 años del paso a la inmortalidad del General José Francisco de San Martín. Justamente en este año Belgraniano, toda vez que se han cumplido los 200 años de su fallecimiento. Y qué mejor referirnos a los dos mayores próceres de nuestra Patria y su amistad, la que se generó en enero de 1814, cuando ambos se encontraron en Yatasto en ocasión que el Triunvirato mandó a San Martín para que se hiciera cargo del Ejército del Norte. Bien discuten los historiadores si el encuentro fue en Yatasto o en otro lugar a dos leguas en la Estancia de Las Juntas. Obsérvese que el día 21 de enero de aquel año, Belgrano le escribe al Gobierno, haciéndole saber que ha llegado el Coronel San Martín con su expedición y que luego de la reunión que tuvieron ha dispuesto que regrese a Tucumán para que se lo reconozca como segundo jefe del ejército y proceda inmediatamente al arreglo y disciplina de la tropa, y que él llegará a aquella ciudad dentro de seis días. Esa carta al inicio dice "Yatasto, 21 de enero de 1814", pero al final reza: "Dios guarde a V.E. muchos años. Estancia de las Juntas y la misma fecha". El Dr. Atilio Cornejo en la Separata de los Anales del Colegio de Estudios Superiores Sanmartiniano Nº 1, año 1959, dice que seguramente Belgrano escribió la carta desde Las Juntas, y que luego llegaron a Yatasto que estaba próximo, para el descanso, churrasco y la anhelada entrevista en la casona de aquella hacienda de la familia Toledo Pimentel.



Como es sabido el Libertador iba como segundo del creador de la bandera, pero luego se lo designó como jefe y a Belgrano se le reservó la jefatura del Regimiento 1º y debió ponerse bajo las órdenes de San Martín. Así Belgrano, destacado revolucionario de Mayo, hombre de leyes y gran economista, supo poner los intereses de la revolución sobre los suyos, y lejos de guardar rencor por lo sucedido se abrazó a San Martín, generándose así una profunda amistad y respeto hasta el final de sus días, cumpliéndose el sueño de Belgrano de conocer a quien después sería el Padre de la Patria. Bien se encargaría San Martín de reglamentar la vida de su Ejército y a construir el campo atrincherado de la Ciudadela para defender Tucumán de la invasión realista.



Relata el Dr. José Pacífico Otero (fundador del INS), San Martín y Belgrano, en pocos meses de contacto sellaron la alianza épica y la alianza moral más ejemplar que tuvo la Revolución de Mayo. Unidos como separados, comulgaron en un común propósito y el paralelismo que los unía era la libertad. Conociendo San Martín que Belgrano sería retirado del Ejército del Norte, se opuso tenazmente a su partida escribiendo al Gobierno el 13 de febrero de 1814, en donde comunicaba que era inconveniente la separación de aquel, porque no encontraba un oficial de bastante suficiencia y actividad que lo subrogue en el mando de regimiento, ni quien lo ayude a desempeñar las diferentes atenciones que lo rodean con el orden que desea instruir a la oficialidad. Agrega que se encuentra en unos países cuyas gentes, costumbres y relaciones le son desconocidas y cuya topografía ignora y que sólo el general Belgrano puede suplir. Sin embargo, la petición no prosperó y Belgrano tuvo que abandonar Tucumán para dirigirse a Buenos Aires, donde como era de esperar su causa militar fue sobreseida. Dice el general Paz, que la separación de Belgrano fue un mal que ha pagado muy caro la República, no porque el general San Martín no fuese digno de reemplazarlo, y con ventaja por sus superiores conocimientos militares, sino porque habiéndose separado del cargo a los pocos meses, dejó un vacío inmenso que el general Rondeau no pudo llenar. Así fue la relación de amistad que unió a estos dos prohombres de nuestras Patria. Gloria eterna para nuestros libertadores.



Actos de homenaje



El acto oficial por el 170º aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, General José de San Martín, se llevará a cabo hoy, a las 11 horas en el monumento ubicado en el Parque de Mayo. Mientras que a las 11.30, en calle Laprida 37 Oeste, delante de la Celda de San Martín, se realizará una videoconferencia con el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi.



Por Dr. Miguel Ángel Licciardi

Presidente Asociación Cultural Sanmartiniana

Académico de Número del Instituto Nacional Sanmartiniano