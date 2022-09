El anuncio de la muerte de Isabel II en las puertas del Palacio de Buckingham.



Tras ser declarada muerta Isabel II por el médico oficial de la Reina (Huw Thomas), su familia se dirigió a Carlos, Príncipe de Gales (título que sólo ostenta el príncipe heredero), y arrodillándose y besándole la mano le dijeron: "Ha muerto la Reina, viva el Rey". De inmediato Carlos firmó el acta de defunción con el nombre que él eligió para su reinado, en este caso firmó como Carlos III. De inmediato el que fuera Secretario Privado de la Reina Isabel II (Edward Young) se comunicó telefónicamente con la Primera Ministra (Liz Truss) y solamente dijo: "El Puente de Londres ha Caído" ("The London Bridge is down"). Acto seguido, se divulgó la noticia entre los funcionarios de más alto rango con una frase clave: "London Bridge is down" ("Cayó el Puente de Londres"), que circuló a través de llamadas y mensajes encriptados. Los primeros países que fueron informados de la noticia fueron los 54 miembros del Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones que reconoce como jefa de Estado a la monarca. Entre esos países figuran Canadá, Australia, Nueva Zelanda y las ex colonias africanas y del Caribe.



Luego llegó el momento de hacer público el anuncio, que significó un hecho de relevancia mundial y el primer medio en informar fue la BBC de Londres, que tuvo en la televisión un minuto con su pantalla negra; los medios gráficos con logos indicando luto y en los medios radiales cambiando su musicalización por "temas serenos o relajantes". Cabe destacar que quienes de inmediato se enteraron del deceso, por supuesto, fueron su familia y luego la Primera Ministra. De ahí hasta que se hizo público el fallecimiento pasaron varios minutos, por lo tanto, para cuando el "resto de los mortales" nos enteramon del fallecimiento ya habían pasado varias horas.



Hay que destacar que mientras se activó el protocolo "London Bridge" también se activó el protocolo "Golden Orb" que son los planes de coronación de Carlos de Gales, hoy ya Rey Carlos III.



Al día del fallecimiento se lo llamó día "D". Los días sucesivos se los identificó como D1, D2, D3, etc., hasta el D10 que será el de las exequias.



Isabel II se llamaba Isabel Alejandra María (en inglés, Elizabeth Alexandra Mary) o como la llamaba su familia cariñosamente, "Lilibeth", nació en Londres el 26 de abril de 1926, siendo la hija mayor de los duques de York (más tarde, los reyes Jorge VI e Isabel) y fue educada en su casa a cargo de preceptores privados. Su padre ascendió al trono en 1936 tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII quien abdica "por amor" al enamorarse de la norteamericana Wallis Simpson, divorciada dos veces. Cuando su padre falleció en 1952, se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth). La celebración de su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada. En 1947 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo cuatro hijos: Carlos, Ana, Andrés y Eduardo.



Isabel II fue la monarca que más tiempo reinó en la historia de las monarquías y una de las figuras más respetadas y admiradas a nivel mundial. "God Save the Queen".

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista