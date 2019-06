La asistencia humanitaria es una de las formas de cooperar para aliviar a sectores muy necesitados.





No me gustan esas gentes que viven pensando que se bastan por sí mismos, que no les importa crecer en la maldad, con tal de acrecentar sus caudales y endiosarse. Tampoco me satisfacen aquellos miembros de gobiernos o jefes de Estado, incapaces de aglutinar armónicamente, pues es esencial globalizar energías, trabajar ensamblados por el bien común, cooperar para tender puentes de unión.



Todo se transforma cada amanecer, nada es lo mismo, pero requiere de nuestra contribución para convertirse en camino y en un andar, tan estético como ético, por el que puedan desarrollarse todos los moradores. De ahí, la importancia de que las personas hagan de cada instante de su vida, una profunda renovación interior, a fin de que, teniendo viva conciencia de la propia responsabilidad ciudadana, acepten dejarse acompañar y, de este modo, poder custodiar en alianza con lo que la propia vida no exige, la de ser constructores de una misión tan universal como es el respeto mutuo, regenerándonos en todo momento hacia esa consideración que todos anhelamos para sí. Ojalá también para los demás.



En verdad, el amor todo lo dulcifica con dulces miradas, lo arropa y comprende, y cada situación es única como también somos exclusivos cada uno de nosotros. Por consiguiente, siguiendo ese ciclo de amor que cada cual lleva consigo, también los crecimientos económicos han de llegar a todos.



Indudablemente, la ciudadanía en su conjunto, con sus políticas al frente a través de sus líderes, ha de pensar más en garantizar la igualdad de oportunidades, en universalizar el acceso al mercado laboral, con unas condiciones de trabajo más justas y protectoras, que no excluyan a nadie y que conlleven ascender humanamente para poder afrontar la vida en libertad, reconociendo que todos los pensamientos nacen de esa incondicional pasión por amar, querencia que nunca se irrita y jamás se venga.



Sea como fuere, hay mucha gente hambrienta de auténticos sentimientos, que ha perdido hasta la devoción inherente, su dignidad humana. Precisan sentir nuestro aliento a su vera, que estamos a su lado, respirando con ellos las penurias que nos hemos reinventados los humanos. Pongámonos a reparar tantas entretelas heladas, tanta multitud empedrada de vicios. Con frecuencia se nos invita a injertar estima, simplemente eso. Hoy más que nunca se demanda asistencia humanitaria por todos los territorios. Muchos seres humanos caminan en riesgo permanente, requieren de nuestro incondicional auxilio, tanto material como anímico. Es cierto que el mundo ha reforzado la legislación y las medidas tangibles para proteger a la población civil de los países en conflicto y el tema es prioritario en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU; sin embargo, las violaciones de derechos humanos y los ataques indiscriminados contra los civiles siguen ocurriendo con regularidad; en consecuencia, a mi juicio, hemos de trabajar mucho más para que se respeten las leyes internacionales y se nos ablande el corazón.



Al final uno se expande con lo que en realidad ha cooperado en dar vida, como arquitecto de latidos, en este infernal mundo de intereses mezquinos.

Por Víctor Corcoba Herrero

Escritor