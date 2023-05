Para muchos el ir a votar cada dos años es una costumbre y una obligación que ejercen a disgusto sin entender la verdadera importancia de tamaño acto cívico.



Debemos tomar conciencia que el votar es el acto cívico más importante que tenemos los ciudadanos en nuestra república y está garantizado constitucionalmente (Art.37) y regido por la Ley Nacional N° 26774.



El votar es el elegir una o varias personas para otorgarles la potestad de gobernar o legislar nuestro estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Este acto lo responsabiliza al votante y lo convierte en corresponsable de los aciertos o desaciertos que cause el elegido. En nuestro país es muy frecuente elegir varias veces a la misma persona y cuando sus actos son más negativos para el conjunto de nuestra sociedad, al finalizar sus mandatos, elegidos por una amplia mayoría, es muy común preguntar entre amigos y conocidos y nos encontramos con la sorpresa que "ninguno votó ese candidato", el muy famoso entre los argentinos "yo no fui" o "yo no lo voté" y tal vez, sólo tal vez, es una respuesta para evitar el reproche de nuestros semejantes.



Para muchos el ir a "votar", cada dos años, es una "costumbre" y una "obligación" que muchos ejercen a disgusto sin entender la verdadera importancia de "tamaño acto cívico". En estos casi cuarenta años de retorno a nuestra democracia, parecería que nos ha invadido el desgano ante las desilusiones electorales vividas, y muchos ciudadanos han optado por no asistir a los centros de votación. Esto se ve reflejado en el calendario electoral que ya comenzó, este 2023, y donde se advierte que en distintas ciudades hay más del 40% de ausencia de votantes que figuran en el padrón electoral.



El no asistir a votar refleja dos situaciones muy claras, "bronca" que causa desgano, "mucha ignorancia", pero también el no importarnos lo que nos pase al conjunto de la sociedad ya que como "conjunto cívico colectivo" las consecuencias de esa inacción afectará a toda la ciudadanía, de ahí la responsabilidad que todos tenemos y es el de ir a ejercer nuestro sufragio. Debemos ser conscientes también que a las personas que vamos a elegir no lo debemos hacer porque nos caiga simpático, tenga ojos bonitos, tenga facilidad de palabras y expresión, o lo que es mucho peor, y ya es una practica común, aceptar dádivas de cualquier tipo de algún o algunos candidatos, ya que esto último no sólo refleja ignorancia, sino también una perdida total de dignidad como personas.



El ir a votar a alguien es saber fijarnos en su trayectoria como ciudadano, como vecino, es fijarnos en su nivel de educación e instrucción, es saber de qué vive y cómo vive, es saber cómo se comporta y el éxito o no obtenido en su oficio o profesión, es el saber qué grado de moral y ética reflejan sus actos y como nuestro sistema de elección es a través de la representación de los partidos políticos, también debemos fijarnos cuáles partidos y sus integrantes cometieron más errores que aciertos y sus consecuencias al gobernar a lo largo de la historia.



Es obligación de todo ciudadano asistir a las urnas, el saber elegir, apoyar a los candidatos y sobre todo no esperar favores o prebendas.



"No pienses qué va a hacer la Argentina por vos, hay que pensar qué podemos hacer por Argentina"

Por Jorge Reinoso Rivera

Periodista