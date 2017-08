Hoy es el "Día del Arbol". En esta fecha tan especial, la pregunta es ¿Se puede vivir sin árboles? Parece una pregunta fácil de contestar pero no es así. Sabemos que una de las características principales de un árbol es la producción de oxígeno puro, desagregado del contaminante dióxido de carbono, 21.7 ks/año aproximadamente. Pero ¿Cuánto oxígeno produce cada árbol? Esto depende de la especie forestal, del porte, la edad y el estado sanitario. De referencia podemos tomar una investigación de la "U.S. Forest Service and International Society of Arboriculture". Dice que la producción anual neta de oxígeno por hectárea de copas de árboles satisface el consumo de oxígeno de 19 personas, pero varía de 9 personas a 28 personas por hectárea. El promedio dividido en las 18,5 personas, nos da 540 metros cuadrados (m2) por persona (una cancha de fútbol) dividido en los 365 días del año, son 1,48 m2.



En conclusión, un sólo árbol sería suficiente para que un ser humano pueda respirar tranquilo. El árbol del porte de un plátano o un eucaliptus adulto puede producir 2.722 kg de oxígeno. Un árbol de 50 años, en San Juan hay algunos más antiguos aún, puede producir un total de 31.000 en valor dólares en oxígeno. También puede reciclar agua por un total de 37.500 dólares y controlar la erosión de la tierra, dándole refugio a las aves, por un valor de 125.000 dólares. Otro dato que sorprende de esta investigación es que media hectárea de bosque consume todo el dióxido de carbono (CO2) que produce un auto que ha recorrido 42.000 kilómetros.



Mejor contrastemos guarismos locales que nos harán ver la relación directa con los datos que expongo. La población de San Juan es de 739.000 habitantes, según la proyección del Censo Nacional del 2010, en tanto que la cantidad de ejemplares que posee la forestación pública de los departamentos más populosos, tiene una cantidad de 180.000 árboles, teniendo en cuenta esta cifra podemos inferir que hay un total de 240.000 ejemplares arbóreos en toda la provincia.



Hay que tener en cuenta también que, desde el estado provincial, con una inédita política de promoción de la forestación pública, desde hace más de 10 años se han entregado para su implante la cantidad de 150.000 árboles de distintas especies. Considerando que cada hombre necesita de un árbol para sobrevivir con el aporte de su oxígeno, se puede concluir que aún nos falta plantar 349.000 árboles de distintas especies para poder respirar y no morir intoxicado, entonces ¡Manos a la obra!

Osvaldo Olmo Gómez - Profesor de Nivel Medio