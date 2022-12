El ciudadano medio de cualquier país del mundo nunca estará conforme con cada año que termina, salvo que haya disfrutado de algún golpe de suerte o circunstancia afortunada, no necesariamente económica, sino también relacionada con los sentimientos, la formación profesional, alguna inquietud familiar o quizá religiosa. Y esas vivencias, positivas o negativas, generalmente conducen a ambicionar un año nuevo de progreso, como motor contra el conformismo y abierto a nuevos desafíos. Pero este año 2022 que acaba hoy, será recordado en la historia de la humanidad en primer lugar por el inicio de una absurda guerra (como todas) con la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, calificada por el presidente ruso Vladimir Putin como "una operación militar". Desde entonces hasta hoy con frecuencia casi diaria se conocen atroces novedades sobre el devenir de la población ucraniana y la baja de combatientes de ambos bandos. Mientras tanto el escenario internacional se mueve hacia uno y otro sector en combate afectando a buena parte del resto del mundo, sobre todo a la Europa comunitaria, aunque nuestro país no está exento de esas consecuencias. Pero la piel de cada argentino se erizó diariamente en estos doce meses al encontrarse con el drama de la incertidumbre económica creciente, sumada a una frecuente inestabilidad en el seno del Poder Ejecutivo Nacional por enfrentamientos internos, situación que, en otro plano naturalmente, se observa también en la oposición. El ciudadano advierte que se juega su destino, a sabiendas de que el 22 de octubre próximo serán las elecciones generales (con las PASO el 13 de agosto), para elegir presidente, vice, diputados y senadores, así como gobernadores, intendentes y concejales en cada provincia. Esta compleja situación política y económica que vive a diario cualquier trabajador, empresario, docente, profesional de distintos ámbitos, jóvenes o mayores, no pone en ningún momento en riesgo la democracia, que en 2023 cumplirá 40 años felizmente ininterrumpidos en nuestro país, pero sí exige una evolución por parte de la dirigencia política hacia un compromiso conjunto y urgente de todo el arco parlamentario argentino acompañado por cada uno de los partidos políticos representados en él. Ese sano pacto debe apuntar a la búsqueda de políticas de Estado permanentes que aseguren estabilidad, permitiendo acrecentar el interés de las nuevas generaciones por la política. Pero este año 2022, en que tuvo lugar un nuevo Censo nacional, el 18 de mayo, que dejó la cifra de casi 46 millones de habitantes en todo el país, también nos trajo otras varias situaciones que merecen ser recordadas, como el homenaje del pueblo argentino a los caídos en la Guerra de Malvinas. A su vez, la normalización del cuadro sanitario en materia de covid-19 en todo el país, encontró sobre el final del año la sorpresa de un leve recrudecimiento de nuevos casos que es mirado atentamente por las autoridades de Salud Publica de la Nación y de las provincias. Mientras tanto, en medio de la enorme preocupación general por el constante incremento de la inflación, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, fue designado el 28 de julio como ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca, iniciando un riguroso programa de recuperación, que aún no puede evitar que las previsiones se acerquen peligrosamente al 100% de inflación. También está el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre, cuando un hombre apuntó y gatilló sobre su rostro, aunque afortunadamente el disparo no salió y el hombre fue detenido inmediatamente por la Policía, continuando hasta ahora las investigaciones. A su vez, la misma expresidenta fue condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal N¦ 2 "por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez" en Santa Cruz, mientras que fue absuelta por asociación ilícita, no irá presa y podrá ser candidata el año próximo, ya que tiene instancias de apelación, aunque ella misma ha declarado que no se presentará en las elecciones. Y en el campo deportivo es donde más satisfacciones y enorme alegría general recibió el pueblo argentino. Por un lado la Selección Nacional de Hockey sobre Patines obtuvo el Campeonato Mundial realizado en nuestra ciudad Capital. A su vez, la Selección Nacional de Fútbol, dirigida por Lionel Scaloni, obtuvo un más que meritorio Campeonato Mundial, realizado en Qatar, victoria celebrada multitudinariamente en todo el país.



Sí, mañana llega el 2023 y los sanjuaninos se preparan para abordarlo con la mente puesta en la superación personal, el crecimiento de la provincia y en unas elecciones generales locales que se realizarán el 14 de mayo.

Por Luis Eduardo Meglioli

Periodista