En 2012, la agencia estatal china (CLTC) firmó dos acuerdos de cooperación con la Argentina: uno con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y otro con esta y la provincia de Neuquén. Ambos sirvieron para determinar que una base espacial fuese construida en la localidad de Bajada del Agrio. Las empresas chinas intervinientes (construcción y operación) estarían eximidas de pagar el IVA, los derechos aduaneros y los impuestos internos, entre otros. Los empleados de China que trabajen en Neuquén se regirán bajo la legislación de China.



En septiembre de 2014, el Senado comenzó a tratar la aprobación del polémico acuerdo entre la Argentina y China para la instalación de una estación espacial de exploración lunar (exploración interplanetaria, observación astronómica, seguimiento y control de satélites en órbita), en Neuquén, a ubicar en un predio de 200 hectáreas a 1.380 kilómetros de Buenos Aires. Pero mientras el Congreso debatía el tema, excavadoras y cientos de obreros trabajaban ya rápidamente en la construcción de esa planta. Se esperaba instalar la antena espacial en febrero de 2015 y terminar la estación en 2016, lo que implicaba una inversión de 300 millones de dólares. La cesión en comodato de las tierras neuquinas a CLTC sería por 50 años y según establece el acuerdo, la Argentina sólo podrá utilizar 10% de tiempo del trabajo de la estación, es decir, "2 horas 40 minutos por día para actividades científicas y tecnológicas".



La decisión de Presidencia y su par chino, Xi Jinping, de avanzar con la estación espacial por encima de cualquier obstáculo, no es el único dato llamativo del proyecto. El texto central más el pacto del gobierno de Neuquén con China, están bajo siete llaves. Tanto la letra chica del acuerdo, como el pacto del gobierno de Neuquén con China, que se firmaron entre la Conae y la CLTC que, figuran como anexos reservados, no se hicieron públicos en el Senado. Cuando el Congreso debatió la estación espacial en 2015, los legisladores de la oposición cuestionaron por qué no se estipulaba que fuera sólo para uso civil. No obstante, el Congreso aprobó el trato.



"Guardar con siete llaves" es una expresión popular del idioma portugués, usada en el sentido de "algo que está muy bien protegido" o "un secreto muy bien guardado". Según los registros históricos, esta expresión se habría originado a partir de un hábito bastante común entre la realeza de Portugal durante el siglo XIII. Con el paso del tiempo, el acto de guardar algo con varias llaves se convirtió en sinónimo de seguridad.



Algunos interrogantes: ¿El Estado argentino no supervisa las operaciones de la estación espacial? ¿La estación que se construye en Neuquén podría convertirse en una base espacial? ¿Cómo se asegura Argentina que cumplan con las reglas?