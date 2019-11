Firmas del Dr. Francisco Laprida y Fray Justo de Santa María de Oro, dos héroes de nuestra Independencia.



La grafología es una técnica que estudia las características psicológicas de las personas a través de la forma y los rasgos de su escritura. Puede proporcionar una orientación sobre los rasgos más generales de la personalidad. Se define también como el estudio de los grafismos. Es una técnica proyectiva que estudia e indaga sobre la escritura y toda la producción gráfica. Mediante el análisis de la escritura manuscrita, es posible determinar el perfil de personalidad de un individuo. Si bien parece imposible, un grafólogo entrenado, está capacitado para detectar toda la información de quien escribe con su puño y letra. Entonces llegamos a la conclusión que la grafología no es una ciencia, porque no cumple con los requisitos del método científico, y tampoco es un test predictivo. La grafología no intenta adivinar nada.



Ésta técnica revela rasgos personales, aptitudes, capacidades, experiencias pasadas que han dejado huellas en la personalidad, problemas de salud física y psicológica. El sujeto a través de su letra manuscrita proyecta, inconscientemente, rasgos de su personalidad, sus vivencias y aprendizajes. Estudios actuales aseguran que mediante la grafología es posible detectar las mentiras por medio de la letra escrita. Incluso es usada por peritos científicos de cuerpos especiales de policía en distintos países para comprender y detectar falsificaciones de documentos, entre otras cosas. Esta técnica también se basa en las neurociencias. Las técnicas proyectivas son instrumentos que revelan aspectos inconscientes de la conducta. Facilitan que aflore a la superficie aquello que está anidado en el inconsciente. Por tal motivo, cuando una persona coloca su firma, está diciendo quién es y cómo es su personalidad. En ella reflejamos, según los trazos, tamaño, rúbricas o todo lo que en ella está y que repetimos miles de veces en nuestra vida. En la grafología la firma es el sello o marca de la personalidad, simboliza el yo más íntimo ya que nos representa ante los otros y antes nosotros mismos. Actuamos según la clase de persona creemos ser y ésta se refleja en la firma. Si vemos y analizamos la firma de dos sanjuaninos, próceres y hombres probos de nuestra historia, que ingresaron a la historia buena de nuestra patria, nos daremos cuenta cuánta verdad refleja la firma del Dr. Francisco Narciso Laprida y Fray Justo de Santa María de Oro. Ambos tuvieron una destacada participación en las conversaciones y los documentos firmados en Tucumán, declarando la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del reino de España.

Entre otros conceptos o análisis, se dice de este tipo de firma: - Confianza en sí mismo, - Autoestima y automatización realista,- Compensación de complejos o sentimientos de inferioridad,- Capacidad de valorización del potencial, - Ambición de ser superior a las propias posibilidades. Orgullo o conciencia del propio valer, - Necesidad del reconocimiento de méritos, (necesidad histórica) de ponerse de relieve. - Compensación de un sentimiento de fracaso o impotencia mal aceptado o soportado. - Sentimiento de éxito y de poseer, etc. Más allá de lo cerca del diagnóstico que la firma quiere decir, lo importante que es nuestra, y seguramente la más importante.

Por Leopoldo Mazuelos Corts DNI 5.543.908