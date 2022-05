El presidente de Brasil Jair Bolsonaro en momentos de plena pandemia sin el cubreboca.



El alarmante informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según el cual 14,9 millones de personas murieron por la pandemia de covid-19, casi tres veces más de lo que informaron los gobiernos, me hace preguntarme si varios presidentes no deberían rendir cuentas por haber encubierto la gravedad de la crisis.



Muchos ya se olvidaron, pero varios jefes de estado, incluidos el expresidente Donald Trump, el brasileño Jair Bolsonaro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de la India, Narendra Modi, minimizaron descaradamente la crisis sanitaria de la pandemia en 2020.

"En octubre de 2021, Bolsonaro dijo a los periodistas que no quería 'aburrirse' con preguntas sobre la pandemia".

En muchos casos, se burlaron de la eficacia de las vacunas y las máscaras faciales, a menudo en contra de los consejos de las autoridades sanitarias de sus propios países. Eso condujo a millones de más contagios, y atrasó las campañas de prevención. Según el nuevo informe de la OMS, los gobiernos de todo el mundo informaron oficialmente solo 5,4 millones de muertes por covid-19 en 2020 y 2021. Pero no informaron de otras 9,5 millones de muertes adicionales, en muchos casos porque los gobiernos no reportaron como muertos por la pandemia a personas que perdieron la vida después de que se les negó atención médica por la saturación de los hospitales. Puede que no sea una coincidencia que muchas de las casi 14,9 millones de muertes por covid-19 ocurrieron en India, México, Brasil y Estados Unidos, todos países gobernados por presidentes que minimizan la pandemia en 2020. En Estados Unidos, Trump sabía desde el principio sobre la gravedad de la crisis, pero optó por restarle importancia. Trump le dijo al periodista Bob Woodward en una entrevista grabada en febrero de 2020 que el covid-19 es "algo mortal", pero agregó que había decidido "minimizar" la pandemia para no asustar a la gente. Durante gran parte de 2020, Trump se burló de las personas que usaban máscaras faciales. Su principal preocupación era evitar una desaceleración económica que pudiera perjudicar sus posibilidades de reelección.



Quizás no tenga sentido iniciar investigaciones penales contra Trump, Bolsonaro, López Obrador, Modi y otros que minimizaron la pandemia. Sería difícil probar ante una corte cualquier intención criminal por parte de ellos. Pero la OMS debería crear una comisión de la Verdad, para investigar qué sabía cada uno de ellos, y cuándo. Eso ayudaría a prevenir declaraciones irresponsables de jefes de Estado en el futuro, que pueden causar millones de muertes innecesarias. Como mínimo, una Comisión de la Verdad que investigue el escándalo del Covid-gate podría recomendar que, en el futuro, los jefes de estado sigan los consejos de las autoridades sanitarias de sus países. Si eso hubiera sucedido en los últimos dos años, habríamos salvado muchos millones de vidas.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista del Miami Herald