Francisco Moreno fue un férreo defensor de la soberanía nacional.



El Dr. Manuel Carlés llamó "el geógrafo sin cartas" a Francisco P. Moreno, por no valerse de esta herramienta en sus excursiones, debido a que los territorios que visitaba no estaban cartografiados. Moreno contribuyó con el desarrollo de las Ciencias Naturales y Sociales en nuestro país, a través de su obra. Nació el 31 de mayo de 1852 en la ciudad de Buenos Aires y murió en la misma ciudad que lo vio nacer el 22 de noviembre de 1919. Este año se cumplen 200 años de su fallecimiento. En su honor, desde 1999, se conmemora en Argentina el "Día del Geógrafo". En 1952, Lorenzo D. Pastore lo llamó el "Primer Geógrafo Argentino", por sus aportes a la geografía nacional, debido a sus viajes y exploraciones realizadas a mediados del siglo XIX y principios del XX. Según el destacado geógrafo Rey Balmaceda "Moreno sería el segundo viajero que exploraría la Patagonia después de Musters en 1869". (Balmaceda, 1976, p. 65). Con ello fue Moreno el primer argentino en internarse en la Patagonia. Los objetivos que impulsaron a Moreno a explorar el territorio nacional fueron apuntados en su célebre libro "Viaje a la Patagonia Austral 1876 -1877", libro premiado con la Medalla de Plata en la Exposición Geográfica de Venecia realizada en 1881. "No bastaba estudiar las generaciones extinguidas. Era necesario compararlas con las tribus que las sucedieron" (Moreno, 1979, p. 303). Uno de sus motivos era estudiar la evolución del hombre en Argentina y por ende en América. Cómo estaban organizados los pueblos originarios en el espacio, su lengua, y sus costumbres. Y otro fue "viajar en el interior de la Patagonia, era la escasez de conocimientos que tenemos sobre su geología y geografía" (Moreno, 1979, p. 304). Moreno fue un geógrafo autodidacta, pero en sus escritos denotan que se desenvolvió como un geógrafo profesional de la época. Explorando los territorios nacionales hacia todos los puntos cardinales. La descripción, localización, cartografía y nomenclatura de los territorios descubiertos fueron sus principios. Al respecto, "quizás donde las cartas geográficas presentan grandes claros existían nuevos ríos, lagos y montañas que las completarían y modificarían al mismo tiempo, y la atracción de lo desconocido me arrastraba a buscarlos'' (Moreno, 1979, p. 316). Sus topónimos son una prueba de sus descubrimientos y de señalizar que son territorios argentinos y no de otra nacionalidad. Así poco a poco fue llenando los claros en las cartas y mapas de Argentina de las tierras incógnitas nacionales. Algunos de sus topónimos más conocidos son: Lago Argentino, Lago Viedma, Lagos Musters, Cerro Fitz Roy, Cerro Félix Fría, Río Leona, todos ellos ubicados en la provincia de Santa Cruz, Lago Gutiérrez, Cerro Vicente López y Planes, estos últimos ubicados en Río Negro. Su fuerte sentimiento patriótico lo hace notar en numerosas oportunidades. "Gracias a mi buena suerte, el Lago Argentino figurará en la Geografía de la Patria, y el Lago San Martín también encontrará su puesto en ella. Así cumpliendo mi deseo, pago tributo a la memoria de quien, encarnando la libertad, escaló los Andes que tengo enfrente, así la Geografía, secundando a la Historia ayudará a perpetuarlos". (Moreno Terrero de Benites, 1969, p.42).

Sentimiento patriótico

Moreno se enorgullecía de sus descubrimientos durante su excursión por la provincia de Santa Cruz entre los años 1876 a 1877 y de añadirlos al mapa nacional. La toponimia fue utilizada como estrategia de apropiación territorial, de ejercer soberanía sobre los territorios recientemente explorados. El 6 de noviembre de 1903, Moreno donaba tres leguas cuadradas de su propiedad al Estado argentino. Localizada al Oeste del lago Nahuel Huapi, con el fin que este este espacio sea protegido como parque público natural, dando origen a la creación del primer parque nacional.

Por Iván Hidalgo Durán

Lic. en Geografía